Adolescente acusa diputado de agresión física y sexual; Alemán Rodríguez lo niega

Montecristi,– Una adolescente de 15 años denunció que fue agredida física y sexualmente por parte del diputado Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Mooderno –PRM- en esta provincia.

La adolescente cuyo nombre reserva por razones legales, dijo en el programa semanal “Nuria Investiga”, que se transmite por Color Visión, canal 9, que inició una relación sentimental con el legislador cuando ella tenía 14 años de edad, por ser huérfana de padre y su madre vive en Estados Unidos.

“Esta no ha sido la única vez que me ha pegado, pero como ésta, ninguna”, dijo la adolescente quien alega que Alemán Rodríguez la obligaba a dormir en su casa en varias ocasiones, pero que ese día ella quería irse a su casa, lo que desencadenó en agresión.

“Cuando me voy a desmontar, que voy a sacar la llave a la yipeta, él llega y le hala por los cabellos y me da. Yo lo que quiero es desmontarme porque no quiero que las cosas pasaran a mayores, pero aunque yo no quiera, como quiera pasó”, narró la menor de edad, quien entiende que si se hubiera quedado en el lugar, “hoy no lo estuviera contando porque se atrevía a matarme”.

La adolescente dijo que teme por su vida porque el diputado la mantiene en constante acoso

Sobre este caso la Fiscalía de Montecristi fue apoderada de una querella del pasado 8 de agosto y fue declinada, a través de un oficio a la Procuraduría General de la República para que sea conocido por la Suprema Corte de Justicia por tratarse de un diputado.

Diputado: ella me está haciendo un daño

Mientras que Alemán Rodríguez, quien ha sido diputado en dos períodos, al ser entrevistado por la periodista Nuria Piera, negó los hechos y dijo que con esta denuncia la adolescente le está haciendo un daño tanto a él, a su familia, como a su figura política.

“Yo no le di golpes a ella, ella sí me agredió a mí”, enfatizó el legislador, quien entiende que la adolescente no es menor de edad porque ella no tiene acta de nacimiento. Agregó que su cuenta de Facebook indica que tiene más de 20 años.

“Me arañó toda la cara, me arañó, los brazos, todo me arañó. Lo que hice fue que la saqué de mi casa, no le topé”, se defendió Alemán Rodríguez.