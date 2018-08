Al cumplirse primer aniversario muerte de Emely Peguero; piden calle lleve su nombre

San Francisco de Macorís. – Al cumplirse este jueves el primer aniversario de la muerte de la adolescente Emely Peguero, el reclamo de justicia constituyó el mayor anhelo de los padres de la víctima al ver como la parroquia San Antonio de Padua se llenó de feligreses para reclamar a una sola voz que paguen los culpables.

“En este primer aniversario de dolor por la muerte de mi querida niña, solo me ha quedado llenarme de valor y refugiarme en Dios para que sea él que me de la fuerza necesaria para poder seguir viviendo este episodio de mi vida cada vez más triste, hasta que se haga justicia por este crimen”, dijo Adalgisa Polanco, madre de la adolescente asesinada por su novio Marlon Matinéz, y quien guarda prisión junto a su madre Marlín Martínez.

Fue en la parroquia San Antonio de Padua, en la comunidad de Cevicos, que hoy se conmemoró una misa al llegar el primer año de tan horrendo crimen.

Vecinos, compañeros de estudios, familiares y amigos realizaron un homenaje para recordar a Emely Peguero.

Durante la misa, el párroco Diómedes Antonio Ángeles llamó a la comunidad a exigir justicia, pero sin alterar el orden público, además de reclamar que la carretera que comunica a Cenoví con el Ranchito, lleve el nombre de Emely Peguero, como un homenaje por siempre a esa valiente joven asesinada.

Las celebraciones se desarrollan faltando seis días para que inicie el juicio de fondo en donde serán acusados por asesinato Marlon Martínez y su madre Marlín Martínez.

Un representante de Cenoví, durante la misa informó que el próximo martes 28 a las 8:00 de la noche, un día antes del juicio de fondo, la comunidad hará una vigilia para que los inculpados obtengan la condena que se merecen.

Adalgisa Polanco, con voz entrecortada, no para de pedir justicia. No obstante, asegura que no puede odiar a Marlon y Marlín Martínez, quienes están acusados por el hecho.

La misa fue oficiada por el párroco Ángeles, quien convocó a que el Señor llene de perdón y misericordia a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, pero también que llene de justicia.