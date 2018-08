Ramírez dice que va por el Más Valioso y el 40-40

El antesalista de los Indios le manifiesta a elCaribe que hará lo posible por obtener el premio y lograr la hazaña

Cleveland, Ohio.- Sentado con su bate entre sus piernas, rápidamente sonríe y dice “me quiero llevar los dos”. Para José Ramírez, el camino en Grandes Ligas no ha sido fácil, pero él ha hecho el recorrido para estar en la pelea por el MVP y 40-40. No lo pensó dos veces, tampoco titubeó y con una voz firme dijo: “Jugador Más Valioso y lograr 40 jonrones y 40 bases robadas. Eso es lo que me quiero llevar a casa”.

Muchos pensaron que la temporada 2017 para José Enrique Ramírez fue pura casualidad. Él los ha hecho sentarse, analizar y pensar seriamente en que se ha convertido en una realidad. No sólo se ha destacado como uno de los mejores bateadores de Cleveland, sino que hasta la fecha se encuentra entre los mejores del negocio con 32 dobles, 38 cuadrangulares, 28 estafadas y 91 carreras impulsadas en 128 juegos.

“Le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi carrera, esta viene siendo una de las mejores temporadas que estoy teniendo, y espero en Dios seguir así”, expresó Ramírez en una entrevista concedida a elCaribe previo al partido ante los Mellizos de Minnesota en la ciudad de Cleveland.

El nativo de Baní ya superó varias de sus marcas personales del año pasado y todavía quedan más de 30 partidos en esta temporada del 2018.

“En la temporada muerta trabajé mucho, me preparé, trabajé fuerte para tener una temporada similar o mejor que la del 2017. También aumenté libras y eso me ha ayudado darle mejor a la bola. En realidad, tengo 198 libras, estoy súper bien. He estado robando bases, corro bien. Me siento bien físicamente”, agregó Ramírez, quien batea para .290. Una vez más, con los excelentes números que está demostrando esta campaña, ‘Mr. La Para’, como se hace llamar entre compañeros y amigos, se ha convertido en un candidato para obtener el título al MVP.

“No me enfoco en eso. Estoy trabajando en eso, yo voy a seguir trabajando para lograrlo”, resaltó José, quien fue reconocido como el Jugador del Mes de julio y con OPS de 1.009 en agosto.

En los próximos días podría convertirse en un 30-30 esta temporada, pero ¿podrá ser el quinto con 40-40 en la historia de Las Mayores?

“Sí, ando detrás de eso. Tratando de robar bases lo más que pueda cada vez que tenga oportunidad. Dios es el que sabe, yo seguiré luchando y dando lo mejor de mí en el terreno de juego”, sostuvo el dominicano que terminó tercero en la votación para Más Valioso en 2017, detrás de José Altuve y Aaron Judge, y delante de Mike Trout.

Solo cuatro jugadores en la Gran Carpa han logrado disparar 40 o más jonrones y robar por lo menos 40 bases. El cubano José Canseco, de los Atléticos de Oakland, quien logró 42 jonrones y 40 robos en 1988. En 1996, Barry Bonds, de los Gigantes, repitió las dos cifras, y en 1998, el quisqueyano Alex Rodríguez bateó 42 cuadrangulares y se estafó 46.

El último en lograr la hazaña fue Alfonso Soriano de los Nacionales de Washington en la temporada de 2006, con 46 bambinazos y 41 robos.

“Esa es la meta, estamos trabajando fuerte para eso. Dios es el que sabe lo que va a pasar. Ahora, si eso pasa, hay fiesta, fiesta, eso va a hacer en grande en Baní”, agregó Ramírez, quien ha sido convocado dos veces al Juego de Estrellas.