Rubén Maldonado: “Yo estoy completamente convencido de que la reelección no es posible”

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, descartó este viernes la posibilidad de que el presidente Danilo Medina se aboque a impulsar una nueva reforma constitucional para modificar la cláusula que le impiden optar por un nuevo período gubernamental.

“Yo estoy completamente convencido de que la reelección no es posible”, declaró Maldonado, tras señalar que los funcionarios que se han referido a una posible reelección de Medina actúan movidos por su interés en permanecer en los cargos que ocupan actualmente.

Maldonado se refirió a las aspiraciones a lo interno del PLD, y dijo que el ex presidente Fernández está por encima de un 47% en las preferencias del electorado, lo que abre la posibilidad de que sea el candidato presidencial de la organización oficialista de cara a las elecciones previstas para el 2020.

Por otro lado, consideró que la Junta Central Electoral (JCE) debe abocarse a un diálogo con la dirigencia política del país para dirimir todo lo concerniente a la aplicación de la recién aprobada Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en las elecciones previstas para el año 2020.

Al ser entrevistado en el programa “Matinal”, que se transmite por Telemicro, canal 5, Maldonado consideró correcta la instancia elevada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE en busca de que ese órgano extienda el plazo de 75 días otorgado a los partidos y agrupaciones políticas para que notifiquen el tipo de primarias a utilizar en sus procesos internos.

De igual manera, afirmó que la JCE no tiene facultad legal para decidir la cantidad de personas que a lo interno de un partido puede aspirar a una posición electiva, sino que eso le corresponde a cada organización política. “Yo creo que el reglamento no pude irse más allá de lo que la ley manda”, declaró Maldonado, quien recientemente fue integrado por el ex presidente Leonel Fernández como parte del equipo que dirige su campaña política.

El legislador peledeísta fue reiterativo al señalar que la JCE debe darle tiempo suficiente a los partidos políticos para que adecúen sus estatutos y sus estructuras al nuevo marco legal que los rige. “Independientemente de lo que la Junta quiera hacer, debe entender que debe hacerlo en coordinación con los partidos”, insistió.

En su solicitud, el PLD asegura que los cambios que implica la recién aprobada Ley de Partidos necesita que las organizaciones políticas pasen por un proceso de adaptación que además requiere tiempo para producir las discusiones partidarias. Al respecto, Maldonado pidió que la institución responsable de las elecciones se aboque a un proceso de conversaciones con las organizaciones políticas para decidir sobre lo concerniente al proceso electoral venidero.

“La propuesta de la Junta tiene que ser analizada por los partidos. Tenemos que crear mecanismos a través de los partidos para buscarle solución a este problema”, indicó Maldonado, refiriéndose al sistema de primarias y a lo concerniente a las aspiraciones a lo interno de las entidades políticas.

Asimismo, el miembro del Comité Político del PLD insistió en que la Junta está en deber de crear las condiciones necesarias para que los partidos puedan adecuarse a los requerimientos de la nueva ley.