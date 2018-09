Dos comunicadoras revelan fueron víctimas de acoso por Pablo Ross

Santo Domingo.- Dos comunicadoras revelaron este viernes que fueron víctimas de acoso sexual por parte del mercadólogo y comunicador Pablo Ross, quien está detenido desde ayer acusado de abuso sexual contra una menor.

Una de ellas es Milagros Beras, quien expresó que fue violentada por Ross, quien espera le sea dictada medida de coerción conocimiento que fue aplazado para el próximo martes por la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Al ser entrevistada en el programa radial El Gobierno de la Mañana, dijo que “si dar un testimonio personal puede aportarle a que se sepa el tipo de persona que es el individuo en cuestión, que es Pablo Ross, yo quiero poner mi experiencia al servicio de la justicia”, dijo Beras

“Él llevaba muchachas muy jóvenes que le quería dar el puesto para que participaran en el espacio, de manera que buscó la forma de sacarme”, puntualizó Beras, al comentar que eso ocurrió cuando la periodista Altagracia Salazar le dio una oportunidad de participar en un programa radial, pero que el mercadólogo acusado terminó sacándola del espacio.

“Pablo me llamó a su oficina y me humilló de la peor manera posible, haciendo incluso alusión a mi físico, mencionando mis partes”, confesó haciendo referencia a palabras impublicables con las que supuestamente la ofendió.

Carol López

EN tanto, al ser entrevistada en el programa Cada Día, con Jesús Nova, la comunicadora Calor López dijo que fue acosada por Ross en varias ocasiones.

“Casi abusada y yo soy una señora Ya… que ahorita voy a ser abuela, y yo fui acosada por ese señor de una manera que yo nunca me había visto envuelta, y yo me quedé en shock”, deploró.

“Yo me frisé, siendo yo como soy tan fuerte y con mi carácter y mi personalidad que todo el mundo me conoce, y cuando ese señor (Pablo) me acosó, [porque tuvimos una conversación de trabajo], quedé en shock y no supe que decir. Yo ni me quiero imaginar para una niña de las que él perseguía en todas las empresas donde estaba, cómo sería esa relación, dijo López, quien dijo está dispuesta a testificar su caso ante las autoridades.

Indicó que los hombres, en especial una gran cantidad de dominicanos, tiene que entender que el acoso es un delito.

Ver entrevista…