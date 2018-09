Yeni Berenice no descarta aspirar a una de las altas cortes

La ex fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo este viernes que no descarta aspirar a una de las altas cortes.

“No descarto nada, simplemente digo que por el momento he decidido seguir en el Ministerio Público, pero no descarto aspirar a una de las altas cortes, no descarto nada”, dijo.

Reynoso habló en estos términos tras participar en el acto de juramentación de 36 procuradores fiscales que fueron seleccionados mediante concurso interno para dirigir por cuatro años igual número de dependencias en diferentes jurisdicciones del país.

En el acto, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, exhortó a los funcionarios del Ministerio Público a realizar un ejercicio profesional íntegro, transparente y apegado a las normas éticas y a la buena administración de justicia.