Finjus deplora 2 representantes de la Suprema ante CNM no provienen de la carrera judicial

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) deploró que pese a que la Constitución de y las leyes orgánicas del Poder Judicial obligan a que los titulares de la Suprema Corte de Justicia provengan en un 75% de la carrera judicial, ninguno de los dos representantes de ese órgano ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene esa calidad.

Mediante una carta dirigida al presiente de la Suprema, Mariano Germán Mejía, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Túlio Castaños, ante la convocatoria del CNM para el próximo 2 de octubre, mostró su preocupación especialmente por el caso del actual secretario del este último órgano y representante del Poder Judicial, Frank Soto, que no proviene de la carrera judicial, “lo cual resulta en la reprochable situación de que 12 magistrados de esa Alta Corte no tengan participación alguna en ese Consejo”.

En ese sentido, Castaños solicitó a Germán Mejía convocar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y poner en su conocimiento esta situación de forma que se pudiera producir la elección

de un representante de ese órgano ante el CNM que provenga del 75% de los jueces de carrera que lo componen, “y que no vaya a ser evaluado en esta oportunidad, lo que seguramente será de gran beneplácito para la Judicatura nacional y de la sociedad en general”.

A continuación la carta íntegra de Servio Tulio Castaños a Marrano Germán Mejía:

Dr. Servio Tulio Castaños

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

Magistrado

Mariano Germán Mejía

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Palacio de Justicia, Centro de los Héroes

Ciudad.

Honorable Magistrado Presidente:

Como es de su conocimiento, el Presidente de la República, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, convocó a ese importante órgano para el 2 de octubre próximo.

En esta oportunidad, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura responde a la necesidad de designar cuatro jueces del Tribunal Constitucional, dado que el período para el cual fueron escogidos ya concluyó y para evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de cuyos resultados dependerá que sean ratificados por un nuevo período de 7 años o proceder a su eventual sustitución.

Este acto tiene una alta significación para la vida democrática en el país porque ambos son órganos constitucionales con una gran responsabilidad en la preservación y consolidación del régimen democrático y el Estado de Derecho, tanto en el plano de la salvaguarda de la Constitución como en lo jurisdiccional propiamente dicho.

La labor que realizará el Consejo Nacional de la Magistratura es de su estricta responsabilidad, pero concierne a la ciudadanía en pleno, a sus instituciones representativas y a todas las fuerzas comprometidas con el destino de la nación.

Por lo anterior, deseamos expresarle nuestra preocupación e interés acerca de una situación que la sociedad dominicana observó y criticó en la anterior convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura del 2017, y que atañe directamente al Poder Judicial como un órgano constitucional con plena capacidad y total autonomía para realizar sus actos y tomar sus decisiones.

Nos referimos específicamente al hecho de que, pese a que la Constitución de la República y las leyes orgánicas del Poder Judicial obligan a que los titulares de la Suprema Corte de Justicia provengan en un 75% de la carrera judicial, ninguno de los dos representantes de ese órgano ante el Consejo Nacional de la Magistratura tiene esa calidad.

En su caso particular, tanto en atención de su alta investidura como Presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia así como por serle atribuido en el artículo 2, numeral 6 de la Ley 130-11 del CNM, su presencia es imprescindible y significa un reconocimiento y respeto al Poder Judicial que usted representa, a lo que nos unimos.

No ocurre lo mismo, sin embargo, en el caso del actual Secretario del CNM y representante del Poder Judicial, que no proviene de la carrera judicial, lo cual resulta en la reprochable situación de que 12 magistrados de esa Alta Corte no tengan participación alguna en ese Consejo.

Independientemente de lo anterior, el escenario que describimos es una evidente contradicción a los esfuerzos democratizadores del Poder Judicial demandados por la sociedad dominicana y que quedaron plasmados en la reforma constitucional del 2010 al consagrar al Consejo Superior del Poder Judicial

como un órgano representativo de la judicatura, tomando en consideración los diversos estamentos de la carrera judicial.

Un elemento que se agrega es que los dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia que integran actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura serán evaluados por este órgano, lo que implica un conflicto que no hay forma de evitar con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia pues como

señalamos es correcto que la máxima posición del Poder Judicial esté representada en el Consejo, pero se podría evitar con el segundo miembro, que ocupa la secretaría del órgano, eligiendo un miembro de la Suprema Corte de Justicia que no deba ser evaluado en esta oportunidad.

En tal sentido, honorable Magistrado Presidente, le solicitamos muy respetuosamente convocar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y poner en su conocimiento esta situación de forma que se pudiera producir la elección de un representante de ese órgano ante el CNM que provenga del 75% de los jueces de carrera que lo componen, y que no vaya a ser evaluado en esta oportunidad, lo que seguramente será de gran beneplácito para la Judicatura

nacional y de la sociedad en general.

Agradecemos de antemano su amabilidad de atender esta solicitud y le reiteremos nuestra alta consideración.

Muy atentamente,

Dr. Servio Tulio Castaños

Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

Por sí y por las siguientes Instituciones

Asociación Dominicana de Alguaciles

Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda

(ACOPROVI)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Cámara Americana de Comercio

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE)

Centro Montalvo

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los trabajadores de la

Educación (CONDETRE)

Coordinadora de Organizaciones barriales Don Bosco (CODONBOSCO)

Participación Ciudadana

Poder Ciudadano