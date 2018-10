Anuncian Torneo de Baloncesto Superior de SDO 2018

En un ambiente totalmente deportivo, la Liga de Baloncesto de Santo Domingo Oeste (LIBASADO), anunció su Torneo de Basket Superior del año 2018, con especial dedicatoria a la organización Ángeles Custodios del Politécnico Madre Rafael Ybarra.

“Por segundo año hemos asumido el compromiso de guiar la organización de este magnífico evento deportivo de Santo Domingo Oeste, a través del cual buscamos aportarle un espacio de entretenimiento, sano y seguro a los munícipes de la localidad”, dijo en rueda de prensa el presidente del Comité Organizador, el periodista Julio Martínez Pozo, quien por segundo año asume la responsabilidad de llevar y garantizar un torneo de alta calidad para el disfrute de la familia de ese municipio.

En el encuentro, el presidente de LIBASADO, Agustín Matos Martínez, dijo que en la competencia participarán los equipos de Las Caobas, Las Palmas, Manoguayabo, Buenos Aires, El Hoyo y un sexto y el Ensanche Altagracia.

En la misma estuvo presente el ministro de Deportes, Danilo Díaz, quien garantizó nueva vez su respaldo como patrocinador a la puja deportiva que se ha convertido en las importante de la provincia Santo Domingo.

Inicio del evento

El torneo tiene previsto iniciar el jueves 11 de Octubre en las instalaciones del Polideportivo Las Caobas, y tendrá una duración aproximada de un mes, con el cual se busca unificar la familia local entorno al mismo.

La Copa

La puja deportiva tendrá nueva vez como atractivo para los equipos, la búsqueda de obtener la Copa del evento que en esta versión recae sobre BanReservas.

Además de Martínez Pozo integran el Comité Organizador, Agustín Matos, presidente de LIBASADO; Juan Pérez, aspirante a la alcaldía de SDO y ex presidente del comité organizador; Rafael García, presidente de One C Publicidad; Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH); Soterio Ramírez, viceministro de Deportes, Washington González, viceministro de Trabajo; Francisco Peña, alcalde de SDO; Alberto Díaz, director de programas de Salud Pública; Gregorio Rosel; Emilio Feliz y el periodista Joel Suero.

Así como la Dra. Carmen Adames, directora del Hospital SEMMA Sto. Dgo.; Teodoro Adón, propietario empresas El Primo; Arlette Almonte, regidora de SDO; Cristina Pérez de Amoros, viceministra de la Mujer; Justo Guzmán, viceministro de Interior y Policía; Keyla R. Minyeti y Augusto Martínez, director de deportes de la Provincia Santo Domingo.