Abinader deplora degradación de calidad e inseguridad en suministro agua potable

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, documentó hoy que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no le han dado la importancia que tiene el recurso agua para el consumo humano, riego en la agricultura, uso industrial, el pecuario, turismo y salud del medio ambiente.

En su exposición “Cambio en el Sector Agua, Diagnósticos y Soluciones”, presentada a representantes de medios informativos, Abinader afirmó que en la actualidad sigue la degradación de la calidad y la inseguridad en el suministro del agua potable, el racionamiento que afecta a todas las comunidades del país; que los gobiernos del PLD no han entendido que el derecho al agua no es una cuestión de ocasión, y que debe ser un servicio constante y de calidad.

No se han construido las presas planificadas, no hay la suficiente infraestructura hidráulica para garantizar un uso adecuado del agua y no han sido asignados los recursos suficientes para cuidar, recuperar o controlar el estado de las fuentes de agua, y que el país ha retrocedido en materia de provisión y gestión del agua.

Entre las dificultades que presenta el sector agua el economista y líder político enumeró que está fragmentado, con una institucionalidad confusa, dispersa e incompleta, carece de un ente rector y unificador de la política hídrica nacional, y que en la actualidad hay un proyecto de Ley General de Agua que lleva más de 15 años en el Congreso Nacional.

Citó como parámetro, que los organismos internacionales establecen que se produce escasez de agua cuando la demanda supera el 40% de la disponibilidad, mientras que en el país la demanda actual es superior al 50% , es decir que hay un sustancial nivel de escasez que llega a ser superior al 100% en las regiones Yaque del Norte y Yaque del Sur.

El diagnóstico incluye que sólo se almacena el 9% de las aguas , cuando con adecuada inversión en pocos años el país podría triplicar esa cantidad.

El candidato perremeísta atribuyó la escasez a la falta de infraestructura de calidad, la mala gestión y a la falta de incentivos al ahorro, así como a la carencia de innovación tecnológica y sobre todo remarcó su gran preocupación por la degradación de las fuentes de agua del país.

Urge poner atención a la contaminación

Enfatizó que urge poner atención a la contaminación, debido a que más del 95% de las aguas residuales son descargadas en los ríos, acuíferos subterráneos y litorales marinos costeros sin ningún tipo de tratamiento de modo que los dominicanos están expuestos a graves consecuencias de salud.

Cita que sólo el 47% de los hogares dominicanos recibe agua del acueducto dentro de las casas y 30.5 en el patio, el 79% de las familias bebe agua de botellón, lo que afecta sus presupuestos.

Aunque se comprometieron a cumplir los Acuerdos de los Objetivos del Milenio el gobierno del PLD no han cumplido ni uno solo de ellos.

Las propuestas de Abinader, incluyen la construcción de 51 nuevos acueductos ampliación de los 42 existentes y la rehabilitación en otros de 33.

En cuanto a saneamiento hizo énfasis en la construcción de los alcantarillados sanitarios para las siguientes poblaciones, el Gran Santo Domingo los litorales costero marino donde están establecidas los zonas turísticas, como en Puerto Plata, Samaná, Las Terrenas, Miches, Bávaro, Punta Cana, Romana, Bahíbe, Juan Dolio, Guayacanes, Boca Chica, Guibia y Los Corbanitos, entre otras.

En cuanto al riego para la agricultura, que es el mayor consumidor de agua en el país, utilizando alrededor del 82% del agua aprovechada, y es el que funciona con menor eficiencia, de apenas un 38% y baja rentabilidad para los productores, siendo ejemplo de eso el Arroz, que para producir 1 libra se utilizan hasta 3 mil litros de agua.

La agricultura de riego tiene potencial para producir hasta el 70% de la producción agrícola nacional, en la actualidad es inferior a la mitad de ese valor, por lo que es necesario hacer grandes inversiones para lograr aumentar la producción.

En el sector agrícola propone un plan financiado para la transformación de los sistemas de riego tradicionales, a sistemas de riego de alta eficiencia y elevada productividad; de manera que se ahorre el agua que ahora se pierde y que los productores ganen con sus actividades productivas.

En lo referente a la conservación en buen estado de las cuencas de los principales ríos del país, es necesario reforestarlas para lo que contemplamos crear un fondo reponible de 10 millones de dólares anuales.

Aseguró que la garantía de agua para las dominicanos, en todos sus usos, depende en gran medida de que la mayor parte de los ríos tengan sus aguas reguladas y almacenadas en presas.

En este sentido propuso la construcción de 6 presas que considera estatégicas: Ámina, en Valverde, Guayubín, Santiago Rodríguez, Alto Yuna, en Monseñor Nouel, Chavón, La Altagracia, Joca, en Elías Piña, y La Gina, en Peravia, además se propone terminar en los primeros meses de asumir el poder, las presas de Monte Grande, con todos sus componentes, en Barahona, y la de Guaiguí, en La Vega.

La inversión total estimada para el conjunto de infraestructuras propuestas asciende a la cantidad de 177 mil 556 millones de pesos.

Esa magnífica inversión requiere un gran Acuerdo Nacional por el Agua que garantice, sea quien sea el presidente o el partido gobernante esas vitales obras se puedan construir.