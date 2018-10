Envían diputados al Consejo Disciplinario

Ante las fuertes críticas generadas por la acalorada discusión que sostuvieron los diputados Manuel Díaz y Pedro Botello, el presidente de esa cámara decidió apoderar al Consejo Disciplinario de ese hemiciclo, con el objetivo de que tome una decisión en torno al enfrentamiento.



Ayer miércoles, Radhamés Camacho remitió una comunicación al presidente de dicho Consejo Disciplinario, el diputado Demóstenes Martínez, en la cual le solicita la apertura de un expediente disciplinario contra los dos legisladores.

La solicitud es por violación de las normas establecidas en el artículo 169, numerales 3 y 6 del reglamento interior, mediante pronunciamientos expresados y comportamientos en la sesión, incurriendo en faltas sancionables por el reglamento de la cámara, dice el documento firmado por Camacho.

Previamente, en la mañana de este miércoles, el presidente del Consejo Disciplinario dijo que ellos podrían ser sancionados con la prohibición de expresarse en los debates y también con una disminución de sus salarios.

Pese a que el conflicto se originó durante los debates en la sesión del pasado martes, en la mañana de ayer los congresistas Botello, del Partido Reformista Social Cristiano, y Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, continuaron con sus dimes y diretes. En esta ocasión Manuel Díaz calificó a Botello como un “chantajista”, “un maldito Loco” y “el loco P de La Romana” e indicó que está analizando accionar en justicia contra el reformista representante de la provincia La Romana.

“Si el presidente me llama la atención yo tengo que respetarlo, pero no el diputado faltarme el respeto a mí. Eso me llevó emocionalmente a perder el control y decirle loco, pero como a los que son locos no les gusta que les digan locos. Y él es un maldito loco, el loco P de La Romana. Que en reiteradas ocasiones ha hecho show. Aquí la comisión de Ética le tiene miedo, porque esa comisión nunca ha funcionado desde que tiraron el tiro. Él chantajeó a Lucía, chantajeó a Rubén”, dijo Díaz.

Botello dijo que será este jueves cuando exprese su posición con respecto a lo sucedido.