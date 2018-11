Video: Presunto delincuente graba momento antes de caer abatido por PN en Los Girasoles

La Policía Nacional informó este viernes sobre la muerte de un presunto delincuente que alegadamente enfrentó una patrulla policial que lo buscaba por, según las autoridades, su participación en la agresión a tiros contra un miembro de la de la Armada de República Dominicana (ARD) y su hijo.

Se trata del nombrado Rubén Darío Hipolite Martínez, alias “Moreno 27″ y/o Rubencito, quien era activamente buscado por supuestamente herir al capitán de navío Augusto Alberto Lizardo González, y al hijo de este de cinco años, hecho ocurrido frente de su residencia en el sector El Millón, del Distrito Nacional, el 20 de mayo de este año.

Ver: Apresan tres por intento de asalto y heridas a vocero de la Armada

Contra Moreno 27 estaba la orden judicial de arresto No. 0090- Junio-2018.

La Policía indicó en un comunicado que Hipolite Martínez fue localizado en el sector Carmen Renata de Los Girasoles mediante una intensa labor de búsqueda por miembros del Departamento de Investigación de Delitos contra la Propiedad, que fueron a detenerlos y éste, al percatarse de la presencia policial, alegadamente la emprendió a tiros en contra de los efectivos “que repelieron la agresión, resultando con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte”.

Video

Sin embargo, un video que fue grabado con su celular por el propio Hipolite Martínez, muestra el momento en que este estaba en la habitación de un apartamento en referido residencial con sus dos hijos, y se le escucha decir a los agentes que está afuera que no le hicieran daño, que se iba a entregar y que estaba transmitiendo en vivo.

“Comandante yo no quiero que ustedes me hagan daño, real”, decía, aunque no se entregaba a los miembros de la Policía.

Las imágenes muestran cuando después de varios minutos los policías derriban la puerta y este entra al baño, creando momentos de tensión por los menores presentes.

Se desconoce si hubo intercambio de disparos, ya que no fue filmada esa parte.

Según la Policía, a “Moreno 27” se le ocupó una pistola marca HS200, calibre 9 milímetros con la numeración limada, y fue trasladado para recibir atenciones médicas al Hospital Marcelino Vélez Santana, donde posteriormente falleció.