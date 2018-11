Presidente Medina y Primera Dama Cándida Montilla inaugurarán mañana Olimpiadas Especiales

SANTO DOMINGO- El presidente Danilo Medina y Primera Dama Cándida Montilla de Medina inaugurarán mañana las Olimpiadas Especiales.

De acuerdo a los organizadores está todo listo para el acto inaugural del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales con sede en el Parque del Este, con la participación de 230 atletas de 30 países.

La ceremonia iniciará a las 6:00 de la tarde de este domingo, en el Parque del Este, con la llegada de la antorcha de estos juegos, procedente del Faro a Colón.

Autoridades nacionales, entre ellas la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina y el ministro de Deportes, Danilo Díaz tendrán discursos en esta actividad, al igual que el presidente internacional de las Olimpiadas Especiales, Timothy Shriver Kennedy.

Desde este viernes, con el inicio de la llegada de los atletas, entrenadores y familias, hasta el 17 de noviembre, la República Dominicana es sede de este torneo, con el apoyo del Ministerio de Deportes en las áreas de organización, logística y operatividad.

Gobierno difunde terminología adecuada para cobertura Invitacional Mundial Tenis Olimpiadas Especiales

La Dirección General de Comunicación (DICOM) publicó una guía que contiene la terminología adecuada para la cobertura del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales.

La República Dominicana será sede de este invitacional que iniciará el próximo domingo 11 de noviembre, con la participación de 230 atletas de 30 países, en el complejo de canchas del Parque del Este, en el municipio Santo Domingo Este.

Discapacidad intelectual

Debes saber y recordar que los atletas que participarán tienen una discapacidad intelectual. Es decir, personas con las siguientes características:

• Nivel intelectual (IQ) inferior a 70-75.

• Limitaciones significativas en dos o más áreas de habilidades adaptativas. (Se refiere a las habilidades necesarias para la vida diaria, trabajar y jugar en la comunidad).

• Condición se manifiesta antes de los 18 años de edad.

Pautas lingüísticas

Cultivar la comprensión y el respeto a los valores sociales permite que personas con habilidades diferentes puedan tener una vida más plena e independiente.

De manera, que las siguientes pautas lingüísticas han sido desarrolladas por expertos para ser utilizadas por cualquier persona al escribir o hablar, acerca de las personas con discapacidad intelectual.

• Refiérase a los participantes en Olimpiadas Especiales como “atletas de Olimpiadas Especiales”, en lugar de olímpicos especiales o atletas olímpicos especiales.

• Utilice “personas con discapacidad intelectual”, en vez de personas retrasadas intelectualmente, discapacitados intelectualmente o retrasado mental.

• Empleé el verbo tener, en vez de sufrir, padecer, víctima. Es decir, lo adecuado es utilizar “una persona que tiene discapacidad intelectual”.

• No use niños al referirse a los atletas de Olimpiadas Especiales. Los atletas adultos son una parte integral del movimiento.

• El adjetivo “desafortunado”, no se debe utilizar cuando se habla de personas con discapacidad intelectual u otra condición.

• No exagerar por los logros de las personas con discapacidad. Si bien estos logros deben ser reconocidos y aplaudidos, pero se ha tratado de hacer consciente al público sobre el impacto negativo de referirse a los logros de las personas con discapacidad física o intelectual con hipérbole excesiva.

• Cuando fuese necesario, utilizar el término correcto: “Síndrome de Down” y no personas Down o mongólicos.

• Refiérase a las personas con discapacidad en el mismo estilo y contexto que las personas sin discapacidad en cualquier documento oficial, nota de prensa, o al hablar.

Hashtags oficiales

Durante la realización de estas actividades, los ciudadanos y ciudadanas podrán compartir sus impresiones e interactuar en las redes sociales acerca del Invitacional Mundial de Tenis de Olimpiadas Especiales con las etiquetas:

#OlimpiadasEspecialesRD

#UnidosPorLaInclusión

Cada día, en horas de la mañana, se distribuirá un video donde se informará sobre la agenda.

Congreso Global de Atletas

De igual modo, desde el 9 al 17 de noviembre, la República Dominicana también será sede del Congreso Global de Atletas, en el Hotel Sheraton; y de la Reunión Anual de la Junta Directiva Internacional de Olimpiadas Especiales, en el hotel Renaissance Jaragua.

Estas actividades son conmemorativas por la celebración del 50 aniversario de la organización Olimpiadas Especiales, fundada en 1968 por la fenecida Eunice Kennedy Shriver, hermana del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

El Despacho de la Primera Dama es la institución anfitriona de los eventos en coordinación con la organización Olimpiadas Especiales América Latina, y con el apoyo logístico y operativo del Ministerio de Deportes de la República Dominicana.