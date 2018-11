Tribunal Constitucional realiza “Caminata por la Constitución”

Carta Magna. En el marco de las actividades conmemorativas por el 174 aniversario de la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) realizó este domingo la quinta versión de la “Caminata por la Constitución” que tiene como fin avivar en los dominicanos el amor y el respeto a la Carta Magna a través de la sana recreación.

La actividad, que se llevó a cabo en el Jardín Botánico Nacional y a la que asistieron decenas de personas, estuvo encabezada por el presidente del TC, Milton Ray Guevara, quien durante la marcha expresó que la realización de este tipo de jornadas forma parte de la misión esencial de ese órgano, aunque sostuvo que lo ideal sería que mediante los procesos educativos se logre lo que él denomina “la nueva generación constitucional”, cuyos actores serían conocedores de sus derechos para reclamarlos y ejercerlos, así como de sus deberes para cumplirlos.

“Eso no es una labor de un día. El sentimiento constitucional no se siembra de la noche a la mañana porque cita a un Tribunal Constitucional. El sentimiento constitucional viene en un proceso cultural educativo y yo he dicho que sí es verdad lo que Martí y Pedro Henríquez Ureña decían que la cultura libera los pueblos. Lo he dicho, que la Constitución libera a las ciudadanas y a los ciudadanos, no hay duda, por eso cuando los ingleses hablaban de Happy Constitution, de la Constitución Feliz, se estaban refiriendo a un fenómeno”, dijo.

El magistrado refirió que cuando más vigencia tiene una Constitución en un país, más feliz es la gente, por lo que entiende que este es un principio que puede inspirar al pueblo dominicano.

“Si la biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. Entonces, bueno, hay que respetarlas las dos y eso va a ayudar al pueblo dominicano sobre todo, porque la Constitución nueva establece lo que se llama el Estado Social y Democrático de Derecho, no el viejo Estado Liberal de los Derechos Civiles y Políticos, sino el Estado Social que es el Estado de la solidaridad”, agregó.

Los participantes recorrieron 3 kilómetros del parque nacional y concluida esta disfrutaron de una animación de zumba.