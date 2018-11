Temo, el primer neutral del CP ataca la reelección

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato presidencial, Temístocles Montás, lanzó ayer la primera piedra contra la reelección del presidente Danilo Medina.



Esto, porque hasta ahora solo seis miembros del organismo por ser seguidores de Leonel Fernández, han mantenido un discurso contrario a la modificación de la Constitución para que Medina se reelija.

La propuesta de para que se haga un gran acuerdo nacional para por lo menos en 100 años no modificar la Constitución en lo relativo al tema de la reelección resulta simbólica, no solo por la trayectoria de peso que tiene el político en el PLD, sino porque su postura avizora una ruptura en el partido oficial más profunda que la del 2015, pues ahora no son sólo Fernández y sus leales los que se oponen a una decisión de esa naturaleza, sino que el rechazo suma figuras que no son fieles ni a Medina ni a Fernández, como es el caso de Montás.

Montás dijo además que debe respetarse el acuerdo que suscribió el Comité Político de dos periodos y nada más.

Además, la postura de Montás contradice la enarbolada por prominentes miembros del Comité Político como José Ramón (Monchy) Fadul y Francisco Javier García de que se modifique la Constitución para habilitar al presidente Medina con el argumento de que no es justo que sea el único dominicano afectado por el cambio constitucional del 2015, que él mismo promovió.

Con un discurso contrario a la repostulación de Medina también se ha pronunciado Radhamés Segura, miembro del Comité Político y que en el 2015 renunció a su proyecto presidencial para respaldar la reelección del mandatario.

“En mi convicción entiendo que 8 años corridos en el poder son suficientes para una obra de gobierno. Me opongo a la personalización del liderazgo en el PLD porque eso hace daño”, declaró según un comunicado de prensa.

Los seguidores de Fernández en el Comité Político que abogan por el respeto a la Constitución son Margarita Cedeño, Rafael Alburquerque, Radhamés Jiménez, Franklin Almeyda, Bautista Rojas Gómez.