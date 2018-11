Adrian Beltré anuncia que se retira del béisbol

Beisbol._ Después de una brillante carrera que abarcó partes de 21 temporadas, el pelotero dominicano Adrian Beltré anunció este martes que se retira del béisbol.

A través de un comunicado de prensa de los Rangers, Beltré ha emitido la siguiente declaración:

A continuación el comunicado íntegro:

Después de una cuidadosa consideración y muchas noches sin dormir, tomé la decisión de retirarme de lo que he estado haciendo toda mi vida, que es jugar béisbol, el juego que amo.

Lo he pensado mucho y aunque aprecio todas las oportunidades y todo lo que el béisbol me ha brindado, es hora de llamarlo una carrera. He disfrutado del privilegio de jugar béisbol profesional desde los 15 años. He tenido la suerte de haber jugado 21 temporadas en el nivel más alto en las Grandes Ligas de Béisbol.

Quiero agradecer a Dios, a mi increíble esposa Sandra por tu incansable e incondicional amor, apoyo y comprensión durante toda mi carrera en el béisbol, a mis tres increíbles hijos, Cassie, AJ y Camila por ser los mejores niños del béisbol, mis padres y toda mi familia. Por todo tu amor y apoyo.

También quiero agradecer a mis agentes, Scott Boras, Mike Fiore y a toda Boras Corp. por creer siempre en mi talento. MUCHAS GRACIAS a los numerosos compañeros, gerentes, entrenadores y miembros del personal de los Dodgers de Los Angeles, los Marineros de Seattle, los Medias Rojas de Boston y especialmente los Rangers de Texas. Estas últimas ocho temporadas jugando con el uniforme de los Rangers han sido las mejores de mi carrera y fueron posibles gracias a los dueños de los Rangers, Ray Davis, Bob Simpson, y Neil Leibman, el Gerente General Jon Daniels, Nolan Ryan y el difunto Don Welke.

También debo una gran parte de mi éxito en Texas a los increíbles fanáticos de los Rangers. Ustedes son los mejores!

También debo reconocer y agradecer a Tommy Lasorda por creer en este joven de la República Dominicana cuando otros pensaban que yo era demasiado joven para ser llamado a las Grandes Ligas.

A todos mis seguidores en la República Dominicana, los Estados Unidos y América Latina, mi más sincero agradecimiento por su apoyo continuo a lo largo de mi carrera. Aunque siempre apreciaré los recuerdos de mi tiempo en el mejor juego del mundo, estoy emocionado de convertirme en un esposo y padre a tiempo completo, y estoy listo para comenzar el próximo capítulo de mi vida.

¡Ha sido un infierno de un paseo!

Muchas gracias,

Adrian Beltré