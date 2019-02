Ramfis Domínguez Trujillo califica como discurso de campaña la rendición de cuentas de Danilo Medina

El aspirante a la presidencia Ramfis Domínguez Trujillo aseguró este jueves que más que rendir cuentas, el presidente Medina lo que realizó fue un discurso de campaña.

Asimismo, calificó como mentira lo dicho por el presidente de la República Dominicana, sobre la reducción de los actos delictivos. Pues, entiende que las condiciones de la criminalidad por todo el territorio nacional va en ascenso.

Respecto de la construcción de hospitales que el presidente Danilo Medina mencionó, Ramfis dijo que aunque en La Descubierta pudo ver uno de los hospitales que Medina dice que su Gobierno construyó, “la realidad es que los dominicanos no gozan de salud médica, que el programa que nosotros tenemos de salud, como nuestra Constitución establece, no está sirviendo. Aquí van las personas a las clínicas y tienen que esperar hasta un mes sentados en una sala de emergencias porque no les pueden atender. Aquí tienen ir a comprar sus medicamentos, sus jeringuillas y demás”, agregó.

De igual manera, no concuerda con el jefe de Estado dominicano respecto del crecimiento económico, pues asevera que “la realidad se ve caminando en las calles, no hay circulante. La gente se está muriendo del hambre. La gente, la queja principal por toda la zona fronteriza, por donde hemos estado recorriendo los últimos días y todas las demás provincias y lo demás municipios, es que no hay dinero, que no hay trabajo”.

En este punto, Domínguez Trujillo, resaltó que la subvención del Estado al sector privado que el presidente de la nación ahora propone para resolver el problema del desempleo juvenil, lo copió de su discurso, “ ese es nuestro programa y es triste ver que lejos de resolver los problemas, la crisis que vive la República Dominicana han esperado este momento propicio, a un año de la elección, donde está impulsando la reelección, para hacer promesas de toda índole al pueblo dominicano”.