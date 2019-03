Margarita Cedeño sostiene urgen medidas para erradicar discriminación a mujeres y niñas en la región

BOGOTÁ, Colombia.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, aseguró este viernes que para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas es necesario abordar de manera urgente las brechas que la causan, generar cambios de estereotipos y que las damas se unan para continuar la lucha por sus derechos.

Al intervenir en Bogotá, en la “Segunda Reunión de Alto Nivel: El aporte de las mujeres a la Agenda 2030: medidas para la plena protección social de las mujeres en Iberoamérica”, la Vicemandataria dominicana agregó que para lograr esos objetivos también es vital que la seguridad social llegue a la trabajadora independiente, que el Estado siga propiciando la educación inicial y establezca un sistema de cuidados que libere a las damas de la gran responsabilidad de hacerse cargo a tiempo completo de sus parientes envejecientes o con discapacidad.

“La transversalidad de género se da en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) porque la pobreza también tiene cara de mujer, la salud también es necesario abordarla desde la óptica de la mujer porque ella es la cuidadora; la educación es necesario abordarla también con un enfoque de género porque desde ahí es que se crean los estereotipos donde se forma realmente el ciudadano que va a servir a la sociedad con una cultura de inclusión, de equidad”, sostuvo.

Llamó la atención sobre la necesidad de cumplir los ODS de la Agenda 2030, porque es una responsabilidad de cada Estado que asumió ese compromiso internacional.

Sostuvo que para que República Dominicana estuviera en condiciones de cumplir con dicha agenda fue necesario adoptar una serie de pasos como instaurar el Índice de Pobreza Multidimensional, realizar la encuesta del uso de tiempo para saber en qué las damas lo utilizan y las hojas de ruta para los ODS uno, dos y cinco, que están ligados a la eliminación de la pobreza, el hambre y la desigualdad de género. Anunció que pronto el país dispondrá del Índice de Pobreza Multidimensional específico para las mujeres.

Indicó que desde que asumió la coordinación de las políticas sociales se hizo énfasis en incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un acelerador del desarrollo de los grupos vulnerables y rezagados. Insistió en que es urgente romper el estigma de que las mujeres no son buenas en matemáticas, ciencias duras y tecnologías.

“Todo esto porque el Producto Interno Bruto (PIB) no mide los factores que inciden directamente en el desarrollo de la mujer, no mide esos obstáculos de acceso a servicios, protección, porque por el simple hecho de ser mujer se les dificulta doblemente. El PIB no mide tampoco cuál es el impacto que tiene la pobreza en el desarrollo de la mujer, impacto que tiene en el embarazo adolescente”, resaltó.

Dijo que también se está trabajando el sello de igualdad, el cual permitirá seguir cerrando brechas de acceso al empleo y al ingreso, las cuales persisten a pesar de que en ese último se han logrado avances.

En el encuentro, convocado por la Vicepresidencia de Colombia y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), mujeres en posición de liderazgo y tomadores de decisión de varios países iberoamericanos acordaron acciones para la igualdad de género que ayude a cerrar la brecha económica y social, tomar medidas concretas para la igualdad de hombres y mujeres, y generar la plena protección social en sus naciones.

La doctora Margarita Cedeño intervino en el Panel I: “El aporte de las mujeres al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, junto a las vicepresidentas Marta Lucía Ramírez de Rincón, de Colombia; Epsy Campbell Barr, de Costa Rica; Isabel Saint Malo de Alvarado, de Panamá; y con el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Ernesto Cabrera. Fungió como moderadora Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la OISS.

Acuerdo

Los Vicemandatarios y la OISS firmaron un acuerdo para fomentar la integración de las perspectivas de género dirigidas al cumplimiento de la Agenda 2030 con énfasis en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5), continuar fortaleciendo medidas gubernamentales en procura de alcanzar la igualdad de oportunidades entre los géneros y promover el empoderamiento económico y laboral femenino.

Entre las propuestas concretas del pacto figuran: derribar con los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad salarial, la autonomía económica de las mujeres y su acceso a los sistemas de protección social contributivo; promover la afiliación a la seguridad social de las trabajadoras informales, lo que les permitirá asegurar ingresos económicos en su vejez; además, fomentar la formación en liderazgo y comunicación para incrementar su presencia en el nivel directivo.

De igual manera, procurar la disposición de datos que evidencien la situación actual de las mujeres y niñas; y el desarrollo de sistemas de protección social no contributivos que apoyen en las tareas de cuidado de menores y personas en situación de dependencia y que garanticen una calidad de vida digna a las damas mayores que no pueden acceder a jubilaciones contributivas.