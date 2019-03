Soluciones que generan impacto positivo en el planeta

Los World Summit Awards plantean empoderar a personas con objetivos claros de cambio en sus respectivos países

Cascais, Portugal.- Esta localidad de la riviera portuguesa ha sido sede durante los días 11 al 13 de marzo del “World Summit Awards (WSA) Global Congress”, un cónclave que reúne a distintos actores de todo el mundo en el marco de premiar la innovación digital con impacto social.

Allá se encuentra el emprendedor tecnológico Arturo López Valerio, quien desde 2011 es “Experto nacional para la República Dominicana” de la WSA, y que explica que el planteamiento general de este tipo de actividades es el de empoderar a personas “con objetivos claros de cambio en sus países a que puedan presentar iniciativas”.

No puede dejarse de lado, citó, que en este aspecto la WSA va muy de la mano con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que están siendo empujados por las Naciones Unidas, la llamada “Agenda 2030”. “Aquí no estamos viendo ideas sino soluciones que ya están generando un impacto positivo” en los distintos países donde están siendo ejecutadas, sostuvo.

Los WSA premian en ocho categorías, las cuales se enfocan en los diecisiete ODS. Para esta edición 2019 fueron enviadas 422 solicitudes de 91 países, de los cuales 60 correspondieron a la región América Latina/Caribe, resultandos ganadores seis de estas. Otro dato de vital importancia radica en que el 55% de las ganadoras fueron mujeres.

Durante su intervención en el “Martes tecnológico” del “Matutino de Teo Veras” (La 91 FM) López Valerio planteó que si bien cerrar la brecha digital sigue siendo el gran reto del planeta, no es el único, puesto que cuando hay disparidades existen también otros problemas, como desigualdad de género, escasez de agua, crisis energéticas, entre otros, los cuales afectan igual o peor a la especie humana.

Tales problemas, continua Arturo, pueden ser abordados a través de contenido para sensibilizar y crear cambio. Y el contenido, dice, “tiene una característica: que es más rápidamente distribuible gracias a plataformas digitales”.

López Valerio lleva ocho años contribuyendo con la organización como representante de República Dominicana y en esta oportunidad valora que, por primera vez en el proceso, una propuesta dominicana ha llegado tan lejos como ser incluida en el “shortlist” o lista de finalistas. Se trata de “Ecomensajería”, representada por Edison Santos.

Arturo explica que parte de su asistencia al Congreso ha consistido en aprovechar las oportunidades de networking que provee y observar casos de éxito en otras latitudes y ver “qué nos hace falta” en República Dominicana. En ese orden, entiende, “no estamos añadiendo la tecnología como parte de los modelos de negocios”.

Citó un estudio de la Universidad de Sarmiento en el cual se señala que República Dominicana está “prácticamente nulo” en emprendimiento tecnológico. “Necesitamos mas articulación y menos sustos. La tecnología va a ayudar a maximizar los modelos de negocios, pero no se va a convertir en un gasto.”

Por otro lado, señaló que en el ecosistema emprendedor dominicano existe una “sobre comunicación de acciones” y actores que, “como se necesita ganar atención están haciendo un trabajo que no les corresponde”, porque entienden que esto provoca más notoriedad.

“Quien domina la cadena de valor asfixia al ecosistema”, algo que los actores involucrados no deben permitir, dice, agregando que se debe colaborar para que existan otros mecanismos que incentiven y fomenten el emprendimiento en la isla.

Partiendo del enunciado de que “Cuando todo esta bien nada sucede”, López Valerio sostuvo que no puede existir innovación si no hay problemas o retos. Cuando se piensa en los problemas, y sus posibles soluciones, entonces la innovación aparecerá. No hacerlo es “negar la realidad”.

A su juicio, un caso a analizar y a implementar por parte de la sociedad dominicana es el fortalecimiento de la veeduría digital. “Si ya tenemos una república digital, la sociedad civil y ciudadanía tienen que empezar a aplicar la tecnología para hacer un contrapeso” que vaya más allá de quejarse en twitter, sino crear conciencia ciudadana.

Para esto, señaló, las organizaciones de la sociedad civil necesitan “más manos” para poder avanzar y fiscalizar esta veeduría. “Podemos aprovechar las cámaras y todo el poder de los dispositivos móviles que tienen los dominicanos — según la GSMA alcanzan los cinco millones de smartphones— para ser los ojos y entes de cambio.”

Citó como ejemplo de veeduría digital el emprendimiento “Supercívicos App” de Humberto Contreras y Arturo Hernández Contreras (México), la cual usa social media para crear una plataforma en la cual los usuarios ayudan a detectar problemas.

También señaló a Citibeats, de Iván Caballero (España) que identifica y sintetiza las distintas opiniones de lo que está sucediendo en las distintas áreas de la ciudad, usando un modelo de inteligencia artificial y analítica de “machine learning” para entender lo que está sucediendo en las conversaciones, pero también creando tópicos de manera dinámica a partir de toda la data recolectada sobre temas tendencia.

Esto, menciona López Valerio, ayuda a la veeduría digital porque “a veces no se conoce bien el tema o, peor aún, la ciudadanía tiende hacia la mal información”.

Advirtió sin embargo que no se puede pretender hacer veeduría a la sociedad si no se empieza por los hogares. Por esto, dice, es importante empezar a definir los problemas y segregar la verdad de la mentira para “poder defendernos”.

Si en algún momento se siente que socialmente nadie lo defiende, hay que buscar vías pacíficas para crear alguna protección. En ese sentido, valoró, “Internet es la primera frontera” en donde la sociedad está obligada a construir capacidades para garantizar que “nuestras familias tengan un desarrollo integral”.

Sobre Arturo López

Arturo López Valerio es pionero en Cloud Computing, eCommerce, Marketing Digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011 opera en TABUGA, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial; llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos.

En 2010, fue designado como Experto Nacional para la República Dominicana por la WSA (World Summit Award) —la iniciativa de la ONU y su Alianza Global para las TIC y el desarrollo (GAID), que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural.