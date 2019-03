Madre solicita ayuda para su hijo con microcefalia y epilepsia

La madre de un niño diagnosticado con microcefalia y epilepsia solicitó ayuda para la realización de estudios y análisis médicos para controlar las convulsiones constantes que retrasan la evolución de su hijo.

Rosa Elena de la Rosa, madre soltera de 29 años, explicó que su hijo, Adriel Alexander Sierra tiene un año y ocho meses diagnosticado con estas enfermedades neurológicas y es tratado en el hospital infantil Robert Reid Cabral, donde le fueron indicados nuevos estudios y análisis para intentar controlar las crisis constantes que sufre, pero que dada su condición económica no ha podido realizarlos.

En ese sentido, pidió la contribución del Plan Social de la Presidencia o al Despacho de la Primera Dama para mejorar las condiciones de vida del menor.

“Mi hijo no pidió nacer así pero es su condición y aunque me gustaría brindarle todo lo mejor en cuanto a comodidad, alimentos, medicamentos y un lugar más apropiado para él, la realidad es que mis ingresos no me lo permiten. Mi alma es la que habla entre esta situación de mi hijo por que la mayor alegría de una madre es ver sus hijos bien y jugar como cualquier otro niño y que no le falte nada, pero sobre todo felices”, narró la mujer.

Para cualquier colaboración, favor contactar al número 809-914-8850.