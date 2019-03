Feris Iglesias alerta dengue está en momentos de mayor efervescencia en RD

Santo Domingo, D.N.- El pediatra infectólogo, doctor Jesús Feris Iglesias, advirtió que en este año 2019 se podría esperar mucho más dengues graves en el país que en años anteriores.

“Si una persona ya ha sido afectada con un tipo de dengue y luego vuelve a ser afectada por la enfermedad, por uno de sus tres tipos de dengue de los cuatro existentes, sería más complejo de tratar y mucho más difícil de curar”, explicó el infectólogo.

Feris Iglesias, director de infectología del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, al ser entrevistado por la periodista Johanna Parra, en el programa Detalle Semanal, infirmó que actualmente están recibiendo más de 10 a 12 niños diarios sospechosos de dengue y tienen unos 15 niños internados, lo que representa un termómetro de la expansión rápida que tiene la epidemia en el país.

El pediatra infectólogo dijo que actualmente el dengue está en su tiempo de mayor efervescencia en la República Dominicana, por lo que llamó a las autoridades de salud del país a realizar campañas masivas de prevención y fortalecer la vigilancia de estas enfermedades.

“Antes decían que los mosquitos se proliferan en tiempos de lluvia, pero ya no es así, porque los mosquitos se propagan en los recipientes de agua almacenada y la sequía lleva a la gente almacenar agua para su subsistencia y uso diario”.

El galeno dijo que es urgente en la República Dominicana trabajar con la prevención en salud, ya que todos los días nace gente y los niños se hacen adultos y por eso el mensaje debe ser permanente.

El experto en infectología indicó que hasta que el gobierno no tenga la conciencia de que hay que hacer una inversión en salud y en prevención de salud, no podríamos tener una población sana y erradicar enfermedades epidemiológicas como el Dengue y otros males.

El doctor también criticó que actualmente se quiera modificar en el Congreso Nacional la Ley que regula el Sistema de Seguridad Social, ya que según él, aún esta no se ha aplicado en su totalidad y no se está haciendo cumplir.

La Ley ordena la desconcentración a los hospitales, pero lo que se ha hecho es dos ministerios paralelos, el Ministerio de Salud Pública por un lado con un ministro y el Servicio Nacional de salud, con un director general, que no ha hecho el trabajo que le corresponden. Argumentó

Los hospitales ya deben tener cada uno un concejo de administración que designe un director médico, y un director administrativo; no se ha sectorizado, ni regionalizado la salud, no existe un registro de firmas médicas, ni numeración y continuamos con el obsoleto execuátur y una pasantía absurda, todo sigue como antes sin recibir los verdaderos cambios y transformaciones, entonces lo que necesitamos no es una nueva ley es la aplicación de las que tenemos, declaró el Doctor Iglesias.