Tatis III: “No voy a morir por flojo”

Fernando Tatis III no sabía lo que le esperaba ni mucho menos que lo estaban evaluando

Béisbol.- Simplemente respondió confiando en su inmenso talento. “¿Crees que el equipo es mejor contigo en el siore?”, le preguntó este martes el gerente de los Padres de San Diego, A.J. Preller. “¡Claro que si me ponen a mi!”, fue la respuesta del principal talento de los Padres. Ahí mismo le informaron que a unanimidad, entre la gerencia, dirigente y entrenadores (coaches) se decidió que iniciará con el equipo en la venidera campaña de las Mayores.

“Eso fue después del juego y cuando me estaba cambiando me llamaron a la oficina y ahí estaba el gerente, el mánager, algunos coaches y me preguntó que si yo pensaba que había hecho el trabajo en el campo de entrenamiento. Le dije que sí, que yo creo que me fue bien, que al final fue que se me cayó el bate. Pero que eso no importa, que eso es parte del béisbol”, cuenta Tatis en una nota voz enviada para elCaribe.

Tatis, que cumplió 20 años en enero, continuó con la defensa de su caso y dijo que “lo bueno de tener un jugador con las cinco herramientas (como es su caso) es que aun cuando el bate no estaba funcionando, yo estaba usando mis piernas. Las bases robadas, anotando desde primera, lo que hice. Y (el gerente) me dijo que tenía razón”.

Ahí fue que llegó la pregunta sobre qué entendía que era lo mejor: él u otro en el siore. Tatis III no vaciló en decir que era el indicado. “No voy a morir por flojo”, dice el nativo de San Pedro de Macorís.

“Tienes razón”, le reiteró Preller, quien de inmediato le dijo que se decidió que inicie la contienda como titular en la exigente posición seis a partir de este jueves.

Tatis III sintió que la alegría se apoderaba de él y de inmediato comenzó a llamar a sus padres. Su progenitor, Fernando Tatis Jr., trazó el plan desde la temporada otoño invernal de comenzar en el equipo grande. Es un hecho.