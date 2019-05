Abinader dice país de clase media existe para cúpula del PLD y allegados

Luis Abinader, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno-PRM-, dijo este sábado que el país de clase media solo existe para la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD- y sus allegados.

El político contestó en esos términos al ser preguntado por periodista sobre la afirmación hecha ayer por el presidente Danilo Medina de que la República Dominicana es un país de clase media.

De acuerdo con una nota de prensa, Abinader preguntó que si el presidente Medina quiere saber si el país es de clase media, que le pregunte al 70% de los jóvenes que se quieren ir del país porque no encuentran oportunidades, a las madres de familia que no les alcanza el dinero al final de mes.

“Que le pregunte a la mayoría de la población si es correcto un modelo en el que la gente no tiene seguridad en las calles, a los que van a los hospitales no reciben adecuada atención, no hay educación de calidad ni seguridad social, entre otros males”, dijo.

Por otro lado, Abinader saludó la forma unida y cohesionada en que el Partido Revolucionario Moderno desarrolla su estrategia para desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de lo cual es una muestra el programa “casa por casa” iniciado hoy en todo el territorio nacional, en el que también fueron inscritas personas que así lo deseaban.

Al dar inicio al programa en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Abinader expuso cómo el ex presidente Hipólito Mejía, José Paliza y Carolina Mejía y toda la dirigencia del PRM se desplazó por el país a visitar a los ciudadanos para llamarlos directamente en sus casas a unirse al rescate de la institucionalidad y la democracia, “no en favor de un partido sino de todo el pueblo dominicano”.

Abinader resaltó que “el casa por casa” es un programa institucional, y que por eso lo acompañaban al dejar iniciado el programa Fellito Suberví, presidente del PRM en el Distrito Nacional, los diputados Alfredo Pacheco y Faride Raful, así como Manuel Núñez e Hipólito Beltré, presidente y secretario general del PRM en la circunscripción 2. Visitó varias casas, entre ellas las de Leoncia Peláez y Virginia Reyes, en el barrio La Puya, de Arroyo Hondo.