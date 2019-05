Margarita a Camejo: “Servir al partido para servir al pueblo no es servirse del Partido para servirse del pueblo”

La vicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, emitió fuertes críticas contra el dirigente peledeísta Ramón Ventura Camejo por su declaración de que el acuerdo del Comité Político para la reelección del presidente Danilo Medina “fue un atraco”.

“Nunca pensé leer una declaración así de ti. Si algo ha caracterizado al PLD es el espíritu de cuerpo. El liderazgo tiene que ser responsable y apegado a la verdad, para no generar desconfianza e incredulidad en la población a la que servimos. Desde que entré al PLD he tenido muy claro que servir al partido para servir al pueblo no es servirse del Partido para servirse del pueblo”, escribió en su cuenta de twitter.

La respuesta de Cedeño fue a la declaración de Camejo: “El pacto de Juan Dolio carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorias, por lo tanto consideramos que más que un pacto fue un “atraco”.