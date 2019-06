Se entrega a la Policía “Falacia”, implicado en asalto a seguridad de suegros del Presidente Medina

Se entregó este lunes a la Policía Nacional, Luis Alexander Lamber, alias “La Falacia”, uno de los implicados en el asalto a un mayor de la uniformada, asignado a la seguridad de la suegra del presidente Danilo Medina.

“Yo no quiero que me maten en la calle, me iban a matar, como quiera me van matar, yo se que me van matar, cayendo preso, como quiera” indicó el joven.

“La Falacia”, quien se puso a disposición de la PN para responder por su presunta participación en el hecho en el que resultó con herida de bala el oficial Domingo García Sugilio, 51 años, en Alma Rosa II.

“Que me manden donde quieran mandarme pero no me hagan daño” agregó el joven quien tiene tres hijos.

El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, había lanzado una advertencia a Lamber, quien permanecía prófugo.

“Ya yo le dije a Falacia que se entregue, nosotros sabemos que él anda fuertemente armado, nosotros estamos detrás de Falacia así que tranquilos. Nosotros vamos a dar con Falacia”, había advertido el titular de la uniformada.

Por el hecho, se entregó el fin de semana Luisa Marina García, a quién ya le fue dictado un año de prisión preventiva en Najayo. Mientras, que Osmil Lamber García, alias “Tiquitiqui”, resultó muerto en un intercambio de disparo con agentes policiales al momento que intentaran arrestarlo.