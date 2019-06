La pastora de la Iglesia en Casa Internacional, Angie Tirado de Reyes, envió una carta al presidente de la República Danilo Medina, en la que hace puntuaciones de lo que considera una falta de “respeto” a Dios en el sistema educativo dominicano.

A continuación la carta:

Excelentísimo Señor Presidente de la República

Lic. Danilo Medina Sánchez

Nuestra Nación está bajo ataque. Cuando vemos un Ministro de Educación declarar que la Palabra de Dios no puede enseñarse en nuestras escuelas por respeto a los extranjeros, siendo la máxima autoridad para dar el ejemplo de lo que es educar a la presente generación, ¡estamos frente a un suicidio moral!

Primeramente, el extranjero que viene debe adaptarse a nuestras creencias, y si no está de acuerdo, pues es bienvenido a regresar a su país. Y la fe en Dios ha sido y siempre será la Roca sobre la cual se fundó esta Nación.

Esto me hace recordar cuando en EEUU, en 1960, Madalyn Murray O’Hair presentó decenas de demandas ante cortes federales para garantizar que hubiera un distanciamiento entre el Estado y la religión en las instituciones públicas. Madalyn, mujer atea, protestó que ella no quería ninguna oración en las escuelas y que la religión es un asunto privado y solo debería ser celebrada en las casas o las iglesias (me parece estar oyendo lo mismo hoy en la Rep. Dominicana)…. y la sociedad dijo: ‘OK!’.

Ese momento histórico marcó un efecto dominó para que otros acontecimientos en el orden moral incidieran para que no se leyera la Palabra de Dios en las escuelas ni se orara, y la sociedad dijo: ‘Está bien!’.

Luego el pediatra Dr. Benjamin Spock dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se comportaran mal porque esto afectaría su personalidad y estima, influenciando a muchas generaciones de padres a ser más flexibles con sus hijos sin establecerles límites, y la sociedad dijo: ‘Si un experto lo dice, pues está bien!’.

Del mismo modo, se llevaron estos principios a las escuelas para que ningún maestro corrigiera a nuestros hijos cuando se portaran mal, y las escuelas por miedo a ser demandadas o criticadas, el sistema educativo dijo: ‘Está bien!’.

La sociedad ha cedido en las últimas décadas a razonamientos de hombres, dejando a un lado lo que Dios ha dicho, permitiendo los abortos o repartiendo preservativos a menores sin siquiera informar a los padres; han pasado a educar a nuestros hijos en las escuelas en temas sexuales con ideas liberales; a repartir panfletos con ideas de cultos satánicos en nombre de la libre expresión, entre otras horrendas prácticas.

El respeto a las decisiones individuales ha llegado al punto de que no importa lo que sea tu vida privada, siempre que cumplas con tu desempeño público.

Ante este escenario se rige un mundo moderno y liberal, que permite que en la Internet como en la industria del entretenimiento, se promuevan todo tipo de contenido lleno de conductas profanas y deshonrosas; y la sociedad y los gobiernos han permitido estas aberraciones y han dicho: ‘Está muy bien, promovamos el uso de drogas, relaciones ilícitas, violencia, fornicación, adulterio, borracheras, suicidios, ideas satánicas, porque es solo entretenimiento y cada persona puede elegir lo que quiere ver u oír!’.

Ahora, estamos frente a las más profundas aberraciones en contra del nombre de Dios: matrimonios igualitarios y adopción de hijos, cambios de sexo, una extraviada ideología de género totalmente opuesta al diseño de Dios, y en eso queremos adoctrinar a nuestros hijos en nombre de la inclusión y los derechos humanos.

Se han fracturado los límites. Grupos maléficos han dicho: demos un paso más, un empuje más, una pequeña presión más…. empujemos, empujemos, empujemos.

Romanos 1:21-22

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.

22 Profesando ser sabios, se hicieron necios.

Entonces, hoy nos preguntamos, ¿dónde comenzó todo, dónde nos equivocamos? La violencia nos arropa por doquier, se está perdiendo el amor natural por la familia, el prójimo, y hasta por bebé al ser concebido en el vientre de una madre!

¿El origen de todo? ¡Se ha querido sacar a Dios de la ecuación!

Por eso, la ideología de género es el resultado de muchas acciones previas, cuando se permitió que se infiltraran otras ideologías sutiles, pero funestas, en nombre de la democracia, las minorías y la libre expresión. Desde el primer momento, a lo malo se le llama malo, y sencillamente no se le da cabida (Isaías 5:20). Aprendamos de los países que han implementado este marco de pensamiento. El que tenga ojos que vea. El que tenga oídos que oiga.

Señor Presidente. Estamos a tiempo de detener las nefastas propuestas de los que no temen a Dios. La nación que defiende su fe en Dios y lo pone en primer lugar, clamando a Él por sabiduría y protección, Jehová de los ejércitos peleará por ella y la bendecirá con toda bendición espiritual.

Señor Presidente y su equipo de gobierno: ahí están los dos caminos, la bendición de la obediencia a la Palabra de Dios y las consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28. ¿Cuál camino van a escoger para nuestra Nación que impactará la presente y futuras generaciones?

Consulte con personas de buen testimonio que temen a Dios y conocen Su Palabra, porque en la multitud de buenos consejeros, hay seguridad. Mientras, la Iglesia sigue en pie, unida, orando, clamando para que Dios sane nuestra tierra y los corazones se conviertan a Dios.

Santiago 4:4 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Dios, Patria y Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8:32.

Angie Tirado de Reyes.

Esposa, madre, cristiana, ciudadana comprometida con su Nación, pastora de la congregación Ministerios Iglesia en Casa Internacional (ICI). Email: [email protected]

Santo Domingo, D.N. 13 de junio de 2019.