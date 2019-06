Tres rusos y un ucraniano acusados de asesinato por derribo de avión del vuelo MH17

Holanda. Agencias. Tres rusos y un ucraniano serán juzgados por asesinato en Holanda el próximo 9 de marzo por el derribo del avión de pasajeros que realizaba el vuelo MH17, en 2014 en el este Ucrania, abatido por un misil ruso, anunció este miércoles el equipo que investiga la catástrofe en la que murieron 298 personas.

Los rusos Serguéi Dubinski, Igor Guirkin y Oleg Pulatov, así como el ucraniano Leonid Jarchenko serán las primeras personas enjuiciadas en este caso. Están acusados de asesinato y de haber causado el derribo del aparato.

Sin embargo, es probable que los sospechosos sean juzgados por contumacia, puesto que Rusia y Ucrania no extraditan a sus ciudadanos procesados en el exterior. Pero el anuncio del juicio a los cuatro hombres, que comenzará el 9 de marzo de 2020 en el tribunal (de “alta seguridad”) de Schiphol, Holanda, es un mensaje claro hacia Rusia, que siempre ha negado cualquier participación.

Con Igor Guirkin, apodado “Strelkov” (tirador), los investigadores apuntan a uno de los principales comandantes separatistas del comienzo del conflicto con el ejército ucraniano hace cinco años, y probablemente su representante más mediático en la época.

No obstante, Guirkin, desmintió este miércoles cualquier implicación de los separatistas ucranianos prorrusos. “Todo lo que puedo decir es que el Boeing no fue derribado por los rebeldes”, afirmó quien era uno de los líderes de la rebelión separatista en la época del accidente. También dijo que no piensa dar su testimonio.

Fueron emitidas órdenes de arresto internacional contra los cuatro sospechosos, cuyos nombres ya figuran en listas nacionales e internacionales de personas buscadas, destacó el jefe de la policía holandesa, Wilbert Paulissen.

“No emitiremos una solicitud de extradición, porque tanto las constituciones rusa y ucraniana prohíben la extradición de sus ciudadanos, pero pedimos a Rusia una vez más que coopere. Muchas de nuestras preguntas siguen sin respuesta”, anunció el fiscal holandés Fred Westerbeke.

“Rusia no tuvo posibilidad de participar en la investigación, inclusive luego de haber planteado la iniciativa en los primeros días tras esta tragedia”, destacó por su parte el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Por su lado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú tildó este miércoles de “totalmente infundadas” las acusaciones. “Una vez más, se lanzan acusaciones totalmente infundadas (…) para desacreditar a la Federación Rusa ante la comunidad internacional”, declaró en un comunicado.

Ucrania, por su parte, urgió en la jornada a Rusia a reconocer “su responsabilidad” en el derribo del avión. “Pedimos a la Federación Rusa que asuma su responsabilidad en la entrega de armas” a los rebeldes prorrusos en territorio ucraniano, que luego presuntamente fueron utilizadas para derribar el aparato, indicó un comunicado oficial.

El fiscal Westerbeke explicó que “los cuatro están acusados de haber trasladado al este de Ucrania el sistema [de misiles antiaéreos] BUK”.

Según los investigadores, este sistema fue utilizado para lanzar el misil que el 17 de julio de 2014 derribó a un Boeing de Malasia Airlines cuando sobrevolaba el este de Ucrania, donde hay un conflicto armado entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas.

Los 283 pasajeros del vuelo MH17, entre ellos 196 holandeses, así como los 15 miembros de la tripulación, fallecieron.

Silene Fredriksz, que perdió a su hijo y a su nuera, dijo estar “contenta de que por fin pueda empezar el juicio”. “Es un principio, estoy satisfecha”, aseguró.

Cuando le preguntaron quién era el responsable dijo que Vladimir Putin “porque lo hizo posible, es el principal responsable”.

El equipo internacional de investigación conjunta (Joint Investigation Team, JIT), liderado por Holanda y con investigadores de Australia, Bélgica, Malasia, Holanda y Ucrania, anunció en mayo de 2018 que el misil que derribó el avión provenía de la 53ª brigada antiaérea rusa con base en Kursk, en el oeste de Rusia.