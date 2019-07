Leonel vaticina la razón y sensatez se impondrán en el PLD

Santo Domingo.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, vaticinó que la razón y la sensatez se impondrán en esa organización política y que se mantendrá la unidad para vencer de nuevo en primera vuelta durante el próximo certamen electoral.

El exmandatario respondió de esa forma ante una pregunta formulada por una periodista, sobre si el Partido de la Liberación Dominicana se dividirá en caso de que el presidente Danilo Medina someta una reforma a la Constitución que permita su habilitación para un próximo periodo electoral.

“En la República Dominicana nosotros tenemos una característica y es que generalmente partimos del absurdo siempre, pero solo en la marcha se llega a la razón”, dijo Fernández.

Al ser cuestionado si entiende que es momento de que el presidente Danilo Medina se pronuncie y fije su posición ante una eventual reforma a la Constitución, Fernández se negó a opinar en ese sentido, tras señalar que el uso a la palabra es algo que le concierne al mandatario.

“Pero lo que yo si entiendo, es que en el país hay un sentimiento contrario a la modificación a la constitución. Y ese sentimiento no es que se lo pongan a él como persona, no es que no lo valoren a él como persona… es que se está viendo una especie de debilitamiento de la institucionalidad del país”. Agregó.

Explico que en todas partes del mundo la democracia empieza a consolidarse como el sistema de mayor apoyo popular para acceder al poder y para ejercer la autoridad pública.

“Entonces cuando se ve que desde los máximos niveles de la autoridad pública hay un desconocimiento o irrespeto de lo que establece la norma, eso tiende a permear al resto de la sociedad y se crea por tanto una crisis de confianza, una crisis de credibilidad en el sistema. Y no dudemos que en el futuro aparezca el aventurero demagogo que diga que él es el mecías que se estaba esperando y entonces desconozca toda institucionalidad y vino para quedarse, y eso es lo que queremos impedir.”, explicó.

El expresidente Leonel Fernandez fue entrevistado por una periodista de Telecentro, en el centro médico Corazones Unidos, donde acudió a visitar al diputado Francis Mancebo, quien se encuentra interno.