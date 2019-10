Gonzalo Castillo asegura ganará elecciones en primera vuelta en mayo del 2020

AZUA.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este jueves que llevará el triunfo nueva vez a esta organización política porque en mayo del 2020 ganará las elecciones en primera vuelta.

“Quiero dejarles un mensaje claro y preciso: en pocas semanas se aclarará todo y se verá muy claro que la candidatura Gonzalo 2020 será la candidatura triunfal, y será la candidatura triunfal en primera vuelta; nada de segunda vuelta”, expresó Castillo.

El candidato presidencial se definió como un hombre de nuevas ideas y por eso como próximo Presidente de República Dominicana creará más y mejores empleos para los dominicanos y dominicanas, estableciendo alianzas público-privada, las cuales permitirán generar mejores condiciones al empresariado, pero que también permitan ganar-ganar a los empleados y al gobierno.

“Crearemos un país de bienestar y esperanzas para todos los dominicanos y dominicanas. Juntos, gobierno, sector privado y el pueblo dominicano aceleraremos el motor al máximo para erradicar definitivamente la pobreza en República Dominicana”, sostuvo Castillo.

Asimismo, el candidato oficial por el PLD, aseguró que a su llegada al gobierno continuará y consolidará la gran obra del presidente Danilo Medina, quien ha hecho un excepcional trabajo con las visitas sorpresas, las cuales él duplicará “y saldré hasta los miércoles para realizar estas visitas”.

Castillo explicó que él no es de esos líderes que son lejanos a la ciudadanía, al que no se le puede tocar, que dice discursos bonitos y se viste bien. “Yo no soy ese líder; en cambio, un líder es un hombre sencillo, humilde, cercano a la gente, que viste camisas mangas cortas, que hable poco y trabaje mucho, yo soy ese líder”.

Este jueves Castillo realizó un amplio recorrido por la provincia Azua, donde visitó las comunidades Las Yayas, Tabara Arriba, Los Toros, el cruce de Sabana Yegua, Los Jovillos, Estebanía, Las Charcas, Palmar de Ocoa, cuyos encuentros forman parte de las visitas de agradecimiento a la militancia y a la población por elegirlo como su candidato presidencial peledeísta en las primarias del pasado 6 de octubre.

“Estoy aquí para darles las gracias a este municipio de Padres las Casas, donde la candidatura de Gonzalo 2020 obtuvo la más alta votación de todos los municipios del país con un 81%. A ustedes mi eterno agradecimiento por tener ese liderazgo en las pasadas primarias”, manifestó el candidato presidencial.

En ese sentido, Castillo pidió a los ciudadanos de este municipio acudir con la misma energía y vigor para votar en todos los niveles en las próximas elecciones de febrero y mayo para que siga siendo el municipio líder en votaciones del PLD.

Asimismo, el candidato pidió a sus seguidores no dejarse provocar ni llevarse de cuentos de la oposición, quienes están nerviosos y buscarán la forma de ofenderlos, “y el que está gana’ o no pelea”.

Durante los recorridos, el candidato oficial estuvo acompañado por el senador Rafael Calderón; los diputados Luis Vargas y Julio Brito; el alcalde y presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Rafael Hidalgo; los miembros del Comité Central del PLD Rafaela Nova, Guillermo Coma, Daniel Maríñez y Niulka Nieves, así como los dirigentes medios, y candidatos congresuales y municipales, a quienes felicitó por sus triunfos en las pasadas primarias.

En Tábara Arriba, Castillo agradeció a su alta dirigencia por el gran apoyo y felicitó a los que resultaron electos, pero también a los que no resultaron ganadores, pues con su participación creció más la democracia del PLD.

Mientras que, en Sabana Yegua, el candidato oficial fue recibido por la presidenta del PLD, Niulka Nieves; el enlace del partido, José Sánchez; y el candidato a alcalde, Guillermo Coma, quien le manifestó que este municipio le favoreció con 62% en las primarias, y por tanto puede ir tranquilo porque en mayo del 2020 la victoria será una barrida.

Castillo fue recibido en Azua, por el presidente provincial, Juan Isaías Medina; y todos los dirigentes quienes lo llevaron a la victoria y ganó con más de 56% de los votos.