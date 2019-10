Kovalev busca frenar la racha ganadora de “Canelo” Álvarez

LAS VEGAS, NEVADA. Saúl “Canelo” Álvarez, para salir airoso en la “peligrosa” pelea que tendrá el próximo sábado con el veterano boxeador ruso Sergey Kovalev, está en la obligación de actuar con un eficiente comportamiento en el cuadrilátero como nunca lo ha tenido en su exitosa carrera profesional.



Porque, aprecian expertos, va a contender con un rival que por más de diez años ha estado activo en una sola división: La de los semicompletos (175 libras) y, además, es dueño de una anestesiantes pegada.

Una pegada tan dura, con pura dinamita, que puede masacrar al mejor asimilador de golpes como es el caso del púgil mexicano que nunca ha sido enviado a la lona.

Kovalev, siete años mayor que “Canelo” Álvarez (36 contra 29), pondrá en disputa el cetro semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Frente a “Canelo” Álvarez espera -y así lo declaró ayer cuando fue presentado a los periodistas- realizar otra positiva defensa de su cinturón. ¡Y así frenar la racha ganadora del actual monarca mediano y supermediano!

En agosto de este año Kovalev logró su triunfo 13 en combates en los que ha estado cruzando guantes por coronas mundiales.

En sus más recientes peleas, como campeón mundial de las 175 libras, derrotó a Eleider Álvarez y Anthony Yarde. Este último, su más reciente víctima, lo fulminó en el onceavo asalto.

Con 36 años de edad, siete más que “Canelo” Álvarez, espera convencer a los expertos de que puede derrotar al aspirante a ser por cuarta ocasión titular mundial. En su carrera el veterano púgil ruso -se informa en su expediente profesional- ha realizado cada una de sus 16 peleas mundiales en las 175 libras. Es decir, es un natural peleador en esa categoría.

Esa es una “clara ventaja” que tiene sobre “Canelo” Álvarez quien por primera vez subirá al cuadrilátero para trabajar en esa división. Además, y es otra ventaja, Kovalev le lleva al mexicano cuatro pulgadas de estatura.

Analistas creen que en la ceremonia oficial del pesaje el mexicano llegará a la báscula con 172 libras, tres menos que las que marcan la categoría semicompleto. Sin embargo, ayer “Canelo” Álvarez le reveló al periodista Salvador Rodríguez que “voy a llega al pesaje con 175 libras porque quiero tener un cuerpo bien sólido para esta pelea”.

Kovalev y “Canelo” Álvarez fueron presentados el martes a los periodistas en el lobby del MGM. El pesaje oficial será hoy después de las tres de la tarde, hora de Las Vegas (6:00 PM, hora de República Dominicana).

¿Estará disminuida la velocidad de Álvarez?

“Canelo” Álvarez, quien no pierde una pelea desde el 2013 (cuando fue derrotado por Floyd Mayweather Jr.), podría tener su pegada “disminuida” a la hora de contender con Kovalev.

Y es por algo lógico, dicen expertos. Porque el boxeador de México, con foja de 52 victorias, un solo revés y dos empates (ha noqueado a 35 rivales), al subir de peso no tendrá la velocidad acostumbrada y, por consiguiente, su pegada podría no ser la misma.