TSE ordena a partidos cumplir cuota de género

Santo Domingo.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó que los partidos deban cumplir con la cuota de género que establece no menos del 40% ni más del 60% de hombres y mujeres en cada demarcación electoral en las candidaturas plurinominales, esto es, diputados, regidores y vocales.

La alta corte, a través de la sentencia TSE-085-2019, estimó que la decisión es “la interpretación más adecuada al carácter progresivo de los derechos y la más favorable a la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, tal y como lo preceptúa el artículo 39.5 de la Constitución dominicana”.

El dictamen vino de una acción de amparo contra el Partido de la Liberación Dominicana sometido por la dirigente peledeísta Rosa Margarita Feliciano Rodríguez, resultó ganadora como candidata a diputada por la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional en las pasadas primarias del seis de octubre.

Feliciano Rodríguez perseguía resguardar sus derechos electorales a razón de que en esa demarcación resultaron electas tres mujeres y un hombre y dos plazas fueron reservadas.

El TSE, a pesar que rechazó su amparo, dio ganancia de causa en el sentido que especificó lo siguiente: “La proporción de genero consistente en no menos del 40% y no más del 60% de hombres y mujeres, conforme al artículo 53 de la Ley 33-18, en el caso de la especie podrá quedar cubierta y no vulneraria su derecho, pues la amenaza es hipotética, ya que el partido no ha designado a los candidatos o candidatas que figurarían en los dos puestos reservados, lo que materializaría o no la transgresión a sus derechos”.

Las candidatas que salieron electas en esta demarcación son: Sandra Abinader, Jaqueline Ortiz y Rosa Feliciano y el candidato, Greymer Méndez, de acuerdo al conteo final de la Junta Central Electoral. El PLD deberá completar su boleta electoral con dos plazas que tiene reservada.