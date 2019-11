JCE y empresa Deloitte  suscriben contrato sobre auditoría forense a Sistema de Voto Automatizado

De acuerdo con el contrato, la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A. se comprometió a realizar el trabajo de auditoría en un plazo máximo de seis (6) semanas contadas a partir del día lunes 11 de noviembre del año 2019.

Santo Domingo. - La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, suscribió este jueves con la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., un Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Forense al Sistema de Voto automatizado que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre.

En tal sentido, el valor del contrato asciende a doscientos noventa y nueve mil ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica (299,800.00 USD), lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado, sin impuestos. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.

De acuerdo con el contrato, los servicios que debe prestar la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A. incluyen evaluar y concluir sobre los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral; sobre los controles de seguridad física en la administración de cadena de suministro de equipos hacia los centros de votación; sobre los controles del proceso de identificación, autenticación y autorización del votante; sobre los controles que mantienen la integridad de las urnas de votación electrónica; así como sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados; y los controles de seguridad de los diferentes componentes de la plataforma.

Dicha descripción corresponde al alcance que establece el Acta No. 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE celebrada este 14 de octubre de 2019, en la cual se dispuso que dicha Auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral, a fin de verificar en dicho sistema de votación el secreto del voto y no trazabilidad; integridad de los datos y objetos de la Base de Datos; trabajo fuera de línea (no online); análisis programa fuente (código fuente) vs programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y de evaluar la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad.

Asimismo, el Contrato indica que el proveedor deberá entregar por cada ítem evaluado un informe de avance sobre la revisión ejecutada durante la ejecución del proyecto y un informe final que contenga la evaluación de todos los puntos antes citados.

Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente Contrato y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, fueron nombrados como administradores del Contrato MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, Dirección de Informática de la JCE; y ANDRÉS CASAS, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., quienes fungirán como tales durante toda la vigencia de este Contrato.

Finalmente, el contrato indica que la referida prestación de servicios tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir de su firma. Igualmente, podrá ser prorrogable hasta por dos periodos iguales, sin embargo, las partes deberán pactar mediante una Adenda las condiciones, precio y alcance de esta prórroga, es decir, no aplican prórrogas automáticas.

El Contrato fue suscito por el Presidente de la JCE, Magistrado Julio César Castaños Guzmán; y Andrés Casas, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., acompañados de Miguel Ángel García, Director Nacional de Informática de la JCE.