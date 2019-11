Fiscal General impugna plan de la administración Trump que niega visas a inmigrantes sin cobertura médica

NUEVA YORK.- La Fiscal General del Estado, Letitia James, se unió hoy martes a una coalición de 22 Fiscales Generales y a la Ciudad de Nueva York en la presentación de un escrito amicus que respalda la demanda, Doe, et al. v. Trump, et al., entablada para impugnar la Proclamación de la Administración Trump que prohíbe la entrada a inmigrantes que no poseen cobertura médica o que no tengan la capacidad de pagar sus cuidados de salud.

En su escrito, los Fiscales Generales argumentan que esta Proclamación es un intento ilegal de imponer restricciones migratorias que contradicen las leyes aprobadas por el Congreso, incluyendo la Ley del Cuidado de Salud Asequible. Bajo este nuevo requisito, un número significativo de solicitantes que normalmente calificarían para visas de inmigrantes ya no serían elegibles.

"La nueva proclamación de Trump es simplemente otro ataque poco velado contra los inmigrantes", dijo la Fiscal General James. “Una vez más, la Administración Trump está socavando la voluntad del Congreso e impulsando una agenda motivada por la política, y no enfocada en leyes. Los inmigrantes hacen grandes contribuciones a este país, y continuaremos luchando y desafiando las políticas que les causarían un gran daño a ellos y a nuestros Estados".

"La Ciudad de Nueva York se enorgullece de unirse a Estados de toda la nación para seguir luchando a fin de proteger a las familias inmigrantes y para apoyar un sistema de salud estadounidense que hace que la atención médica de gran calidad sea accesible y asequible para todos los pacientes", dijo la Comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bitta Mostofi.

“Negar visas a inmigrantes de bajos ingresos, basado en su capacidad para obtener un seguro de salud a su llegada a los Estados Unidos, va en contra de los valores de nuestra ciudad y nuestra nación. La política mezquina e inviable de la Administración Trump es parte de una estrategia coordinada para no solo minimizar la inmigración a los Estados Unidos, sino también para confundir e intimidar a las familias inmigrantes para que no accedan a los programas y servicios públicos para los que califican bajo la ley. Los neoyorquinos que tengan preguntas sobre cómo la Proclamación podría afectar a alguien que solicite una visa de inmigrante en un consulado en el extranjero, pueden llamar a ActionNYC al 1-800-354-0365 para obtener ayuda legal confidencial gratuita".

En el escrito, la coalición insiste en que la proclamación de Trump viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad del Congreso, incluyendo sus disposiciones de carga pública, al agregar una condición de admisión que el Congreso no decidió incluir. La coalición afirma que esta condición entraría en conflicto con la dedicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la reunificación familiar y el desarrollo de la fuerza laboral. Además, entraría en conflicto con la lotería de visas de diversidad establecida por el Congreso para inmigrantes de países con un bajo número de ciudadanos en Estados Unidos. La proclamación afectaría las solicitudes de inmigración para individuos que generalmente son elegibles para visas de inmigrantes.

La Fiscal General del Estado de NY, Letitia James, presentó este escrito amicus en conjunto a los Fiscales Generales de California, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia. La Ciudad de Nueva York también respalda este escrito amicus.