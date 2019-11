Piden en Basílica extender la Ley sobre Incentivo Fronterizo

La Altagracia. Decenas de residentes en la frontera y una representación del empresariado de distintas provincias acudieron este miércoles a la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey para pedir que el Senado extienda la Ley de Incentivo Fronterizo.



El obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña abogó porque los congresistas extiendan la vigencia de la ley más allá de febrero del año 2021.

Omar Pérez, vocero del grupo de empresarios, reiteró que se trata de un importante grupo económico del país, que además de facilitar miles de empleos en la frontera, que ha cambiado su nivel de vida, con el aporte de más de mil 500 millones de pesos al Estado por concepto del pago del Itbis y más de 300 millones de pesos en aportes patronales a la Seguridad Social. “Estas empresas radicadas en la zona fronteriza han pasado a dignificar la vida de miles de trabajadores, donde ofrecen su fuerza laboral, pero si no se extiende ese plazo, vamos rumbo a desaparecer y a esta zona, retornará la miseria y el desempleo” dijo el empresario.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, dijo que acudió al lugar en solidaridad porque como sindicalista debe defender a los trabajadores. Sostuvo que raíz de la derogación de esa ley, que estará en vigencia hasta febrero del 2021, más de 40 mil personas se quedarán sin empleo.

“Nosotros no podemos permitir que esta ley no se pueda renovar y ya vemos un acto de mala fe entre algunos empresarios de querer que la ley no se renueve porque ya vemos a varios diputados que le quitaron la ley a la Comisión Fronteriza y la pasaron a la Comisión de Hacienda”, expresó el transportista.

Dijo que no se puede permitir que más de 40 mil personas de la zona fronteriza se queden sin empleos porque traería como consecuencia que se trasladen a Santo Domingo, abandonen su familia para trabajar por un bajo salario.