Netflix se cae a nivel mundial

La plataforma Netflix se cayó este jueves en todo el mundo. Usuarios reportaron la caída, alrededor de las 08:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Los reportes de los usuarios señalan que el 18% de las fallas se presentan al momento de iniciar la sesión, 12% no puede ingresar al sitio web y 68% no puede reproducir video.

Los países más afectados son México, Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa, India, Australia y otros países en Asia.

Según eleconomista.es, cuando los usuarios trataban de conectarse a Netflix desde el smartphone les aparecía un mensaje en el que se explicaba: “no se ha podido conectar con el servicio de Netflix. Vuelve a intentarlo más tarde”. Si se accedía desde computadora o desde la aplicación de televisión, la interfaz sí funciona pero es a la hora de reproducir un contenido concreto aparecerá un mensaje indicando un “error inesperado” asegurando que algo ha fallado.

De acuerdo a esta fuente, la compañía confirmó, a través de su página de soporte, que se trataba de un fallo general.

Según la agencia AP, los problemas en el servicio de streaming comenzaron poco antes de las 9 a.m. hora del este (1400 GMT), según downdetector.com, un sitio web que rastrea cortes y apagones. A las 9:30 a.m. había recibido más de 1.100 reportes de problemas, pero para las 10:30 a.m. éstos habían declinado.

Netflix dijo que algunos de sus clientes no pudieron ver sus series y películas por cerca de dos horas, pero que el inconveniente ya se resolvió. No especificó la causa del problema ni cuán generalizado fue.