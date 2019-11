Heriberto De la Cruz Pérez (Erick Aqua), implicado en la red de narcotráfico y lavados de activos de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, sí lo conocía pero no mantenía una relación comercial con el presunto narco.

Así lo afirmó este jueves su abogado José Rafael Ariza, quien aseguró que entre De la Cruz y Peralta no hay ningún tipo de vínculos ni pruebas que demuestren lo contrario.

“Él (De la Cruz) lo conocía, porque mucha gente conocía ese hombre (Peralta), pero no tenía ninguna relación comercial con él, ninguna, no hay una llamada telefónica conversando con él, no hay una situación donde ellos estaban juntos, haciendo ningún tipo de negocios, nada”, expresó.

Hoy se tiene previsto que al imputado, quien se entregó el pasado lunes, se le conozca media de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El jurista Ariza explicó que a su defendido el Ministerio Público lo acusa de ser testaferro dentro de la organización del “Abusador” alegando que De la Cruz era una de las personas que prestaba para poner propiedades del alegado capo a su nombre.

Indicó que De la Cruz es propietario de la discoteca VIP Room, que según las autoridades Peralta es su dueño y era parte de la estructura criminal.

Sin embargo, afirmó que Peralta no es propietario de la misma y que su cliente es el real societario del negocio junto a otras personas y las acciones suyas le fueron compradas a los herederos del local.

Además, manifestó que De la Cruz es dueño en total de tres negocios y que está en el mundo de los clubes nocturnos desde hace más de 20 años.

“Heriberto tiene discoteca desde hace 20 años, a él le dicen Erick Aqua porque hay una discoteca que se llama Aqua que hace como 20 años que opera y es de el en su totalidad”, añadió Ariza.

A su consideración el Ministerio Público no tiene ninguna prueba que vincule a De la Cruz con Peralta, a quien las autoridades tratan de capturar.

“Entonces yo digo, porque tu agarres una conversación donde el tal César diga que él es dueño del mundo, ya él es el sueño del mundo, uno tiene que investigarlo y después de que usted lo investigue tiene que probarlo y para probar eso tiene que buscar muchísimos medios, tecnología, formas de pago, evidencia de entrega de dinero, testimonios y ahí se debieron presentar y no presentaron nada de eso solamente una conversación telefónica donde él decía, él, el tal César supuestamente de un número que tampoco estaba a nombre de él pero supuestamente era de él”, sostuvo.