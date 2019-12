La Junta aclara que actos del Gobierno no pueden ser utilizados para promover candidatos

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, realizó este lunes “algunas presiones” en las que apunta los actos de Gobierno y oficiales, como las Visitas Sorpresa, no podrán ser utilizados como medios de propiciar la campaña de ningún partido, ni candidato.

Aclaró que Medina no es candidato a ningún cargo público, y tampoco el organismo electoral ha tenido conocimiento de que esas actividades oficiales se utilicen con esos propósitos proselitistas.

“La afirmación de que los funcionarios públicos pueden hacer campaña los fines de semana se puede prestar a confusión y deber ser aclarada. En primer lugar, no es una decisión permisiva a fin de que estos, sobre todo lo que administran fondos públicos, se prevalezcan de su condición y utilicen recursos públicos, sino que muy por el contrario, si lo hacen, deben someterse radicalmente a las limitaciones de no prevalerse del cargo, vehículos oficiales, combustibles, dietas, choferes pagados por la administración pública, empleados, asistentes, etc.; y mucho menos proselitismo con fondos públicos y nominillas para la ocasión, tampoco propaganda en medios de comunicación solventada con fondos del Estado”, indica el presidente de la Junta en el punto número 2 de las precisiones.