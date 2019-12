Abinader defiende inteligencia de estudiantes RD; atribuye calificaciones de PISA a deficiencias modelo educativo

Luis defiende inteligencia de estudiantes dominicanos; atribuye calificaciones de PISA a deficiencias del modelo educativo

BARAHONA. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, defendió hoy la inteligencia de los niños, jóvenes y adolescentes dominicanos, y subrayó que las fallas que registra la prueba PISA en el rendimiento de los escolares se origina en que las autoridades no se han planteado la calidad a la educación como una prioridad.

“Los niños y adolescentes dominicanos son inteligentes, muchísimos estudiantes dominicanos tienen un buen rendimiento escolar a lo largo de sus vidas, y muchos de ellos se gradúan con muy buenas notas en cursos de grado y postgrado en universidades del exterior. Lo que está fallando es el sistema, es el modelo”, dijo Abinader hoy aquí en una conversación con periodistas locales.

“Repito que fallas como esta detectada por la prueba PISA se deben a que el modelo de gobierno del PLD está completamente agotado, el sistema construido por su cúpula le ha fallado a la comunidad educativa y la sociedad dominicana. No solo no tiene respuesta en educación sino que no es capaz de resolver la inseguridad, la diferencia entre costo de la vida e ingresos de la gente, el desempleo, la falta de agua y los apagones”, citó.

Poco antes de iniciar la jornada que desarrollará hoy en apoyo a las y los candidatos a alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales de Independencia, Bahoruco y de esta provincia, Abinader quiso conversar con periodistas locales sobre el tema y expresar su gratitud “por el portentoso respaldo que nos dieron ayer Elías Piña y San Juan.

“Tengo que hacer una pausa en este recorrido, porque no podemos pasar por alto la impactante noticia que ha sido para el país las bajas calificaciones de nuestros estudiantes en matemáticas, ciencias y lectura, y que con respecto a 2015 hayan empeorado”, afirmó.

Aseguró que “lo peor de esa mala noticia es que se produce a pesar de que desde el 2012 se ha asignado el financiamiento del 4% del PIB para la educación escolar, lo cual evidencia que las fallas están en la visión equivocada y la mala gerencia del modelo educativo. Como hemos dicho en los “Lineamientos del Programa de Gobierno” la calidad educativa no puede reducirse a una aventura personal, depende del sistema educativo y este le ha fallado a la sociedad dominicana”.

Abinader consideró un despropósito que mientras acreditados organismos nacionales e internacionales están advirtiendo las deficiencias y la necesidad de cambiar el modelo educativo, el gobierno del PLD esté malgastando cientos de millones de pesos propagando que está haciendo una “revolución educativa”.

“Lograr una educación de calidad requiere desarrollar una estrategia que contemple elevado nivel de formación y permanente actualización del personal docente, adecuación curricular, aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cierre de la brecha digital, atención integral a los niños, jóvenes y adolescentes, y dignificación de las condiciones de vida y de trabajo del magisterio”, afirmó.

“Demanda también la participación activa de las familias y la sociedad ayudando a que el proceso de aprendizaje se esté cumpliendo en cada una de sus fases.

“Lamentablemente el gobierno del PLD no se ha ocupado de que esos procesos se cumplan como una estrategia cuidada y con su éxito asegurado paso por paso, sólo así lograremos que nuestros escolares presenten buenas calificaciones”, resumió.

También resaltó cómo los niños y adolescentes han jugado un papel de primer orden, enseñando a sus mayores a asimilar el conocimiento y dominio de las herramientas de la tecnología digital.

Abinader explicó que el de la enseñanza es un tema especialmente sensible para él porque su padre, el doctor José Rafael Abinader, inculcó en toda su familia el extraordinario valor de la educación como herramienta esencial para alcanzar el desarrollo y la felicidad de los individuos y los pueblos.

Para el candidato que las encuestas sitúan como posible ganador de las próximas elecciones, el de las fallas educativas es otra evidencia de que el cambio que propone al país es justo y necesario “y por eso es un clamor que recorre campos y ciudades, que se conversa en las guaguas y los carros de concho, en los colmados, en las farmacias, los mercados y supermercados, en las conversaciones familiares y los lugares de trabajo, donde la gente clama que el cambio va”.

En la rueda de prensa, celebrada en un hotel local, Luis estuvo acompañado por los candidatos a alcalde de Barahona, Milton Fernández, aspirantes a regidores y a alcaldes de otros municipios de la provincia, candidatos a diputados Miguel Florián y Moisés Ayala, y varios dirigentes locales, entre ellos el doctor José del Carmen Montero, presidente provincial, Jerson Andrés Peña, presidente municipal; Julio SantBoi, secretario general municipal, Francisco Camacho, supervisor político provincial, y Antonio de la Cruz, enlace regional