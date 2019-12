La Junta advierte prórrogas ponen en peligro los comicios de 2020

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió ayer a los partidos políticos del país que queda poco tiempo para las elecciones municipales del 2020 y que las constantes peticiones de extensión de plazos ponen en peligro la organización de esos comicios.



“Les advierto lo siguiente. Aquí no hay tiempo para muchas cosas y la Junta Central Electoral ha sido muy flexible, pero llegan momentos que estas peticiones ponen en peligro la organización de las elecciones y viene un orden público que se nos impone a todos”, respondió el titular del órgano comicial cuando ayer, en durante una audiencia en la que se trababan varios puntos, el presidente del Partido Socialista Verde (Pasove), Antolín Polanco pedía a la Junta otro plazo de 72 horas para seguir preparando propuestas electorales de cara a las municipales del 16 de febrero del 2020.

Al ser abordado por la prensa, Castaños Guzmán dijo que la institución ya dio los plazos que eran procedentes y razonables y que la JCE continúa haciendo su trabajo como lo ha hecho siempre. “Nosotros dimos ya un plazo, los plazos procedentes y razonables y la Junta realmente ya dio esos plazos”, insistió.

Sobre las boletas físicas



En cuanto al proceso venidero, el presidente de la Junta dijo que para ese certamen electoral el órgano comicial va a imprimir las boletas físicas que sean necesarias y que la cantidad ya ha sido determinada por la Dirección de Elecciones en función de los municipios en los que no se usará el voto automatizado, el conteo manual y la huella dactilar.

“Hay que sumar eso, porque son 235 distritos, 158 municipios y cuando uno saca la cantidad que va, uno determinaría entonces las boletas que necesita, físicas. Eso lo comunicaremos. Yo no quiero estar dando números que después me quede corto o largo”, explicó Castaños Guzmán.

Julio César Castaños Guzmán agregó que por el momento no pueden haber boletas impresas porque para ello deben haber candidaturas admitidas y por el momento hay un plazo que va corriendo en las juntas municipales que vence mañana 11.

“Usted no puede tener boletas impresas, si no tiene candidaturas y sucede que para esas candidaturas hay unos plazos que están corriendo en las 158 juntas electorales, porque ha pasado algo, son 158 decisiones y cada decisión de admisión de candidaturas, hay un plazo para darlas como tal y entonces es cuando usted puede hacer las boletas y eso es algo que todavía no ha ocurrido”, manifestó.