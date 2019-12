Un grupo mediador entrega propuestas de la oposición al presidente de Haití

Puerto Príncipe .- El presidente haitiano, Jovenel Moise, se reunió este lunes con un grupo mediador que le entregó un documento en el que la oposición plantea su dimisión y otras medidas para zanjar la crisis política que atraviesa el país.

El Grupo de Iniciativa de la Pasarela, formado por figuras de la sociedad civil, entregó al gobernante una copia del documento "Consenso de Puerto Príncipe", acordado por las principales fuerzas de oposición el pasado noviembre.

El coordinador del grupo mediador, Castel Germeil, dijo a medios locales que la reunión tenía como objetivo el "intercambio de información" y de documentos entre el Gobierno y la oposición.

"Me gustaría señalar que esta será una reunión para el intercambio de información y la entrega de documentos y no una discusión o negociación para la que no tenemos un mandato", afirmó Castel Germeil.

En la reunión, Moise entregó a los mediadores un documento en el que declara su intención de sentarse a dialogar con las personalidades que integran el Grupo de Pasarela, según agregó Castel Germeil.

Haití atraviesa una de sus crisis políticas más agudas de los últimos años, el país estuvo paralizado por protestas entre septiembre y mediados de diciembre y lleva sin un Gobierno desde el pasado marzo.