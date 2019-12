Pide que en 2020 las autoridades luchen en contra de la corrupción

En medio de las preparaciones para la Navidad, el obispo auxiliar y vicario del clero de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, afirmó que la Iglesia católica está “muy preocupada” por el futuro inmediato del país, consciente de los grandes retos del próximo año 2020.



El obispo envió un mensaje de felicitación al pueblo dominicano en el que recomienda dejar a un lado las pasiones, rechazar la violencia social y contra la mujer, el clientelismo político y las ambiciones de riquezas fáciles y mal habidas.

Dedicó palabras a los más vulnerables e hizo una llamado a tener un corazón humilde, y que el crecimiento económico sea mejor distribuido y en beneficio de la salud, la educación, el trabajo y el bienestar de los necesitados.

“Creemos que no puede haber una apropiada celebración de la Navidad sin sueños que sean realizables. No pueden hacerse unos festejos de Año Nuevo sin propuestas concretas que alimenten la esperanza que sostiene nuestra existencia. Y no podemos tener una ‘Feliz Navidad’ sin respeto, sin ternura, sin mesura, sin alegría verdadera, sin Dios, que viene a hacerse niño, una vez más, para nacer en nuestros corazones”, dijo.

“El año 2020 hemos de enfrentar grandes retos de los cuales esperamos salir fortalecidos y orgullosos de los resultados obtenidos”, expresó monseñor Castro Marte, quien también es vicario territorial de Santo Domingo Norte y rector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

El obispo señaló que el año 2019 trajo a la nación dificultades y esperanzas, pero que los dominicanos ni perdieron la fe ni la ilusión de seguir labrando un futuro mejor y construyendo una patria más próspera y feliz para todos sus hijos.

“Lejos de ofrecer una mirada pesimista sobre la realidad de nuestro país, nuestro pueblo se mantiene en pie y enfrentando los nuevos desafío”.

En ese sentido, precisó que el pueblo dominicano tiene la esperanza de que las elecciones congresuales y municipales de febrero y las presidenciales de mayo transcurran de manera limpia y ordenada, sin violencia y respetando los derechos de los votantes.

“En primer lugar, tenemos el reto de las elecciones municipales y congresuales en el mes de febrero y las elecciones gubernamentales en mayo. Esperamos salir airosos de estos torneos electorales, mediante procesos limpios y ordenados; esforzándonos por dejar atrás la violencia y el vergonzoso clientelismo”, dijo moseñor Castro Marte.

Pide que se implementen programas eficaces contra los feminicidios

Por otro lado, monseñor Castro exhortó a los distintos niveles de la sociedad, especialmente a las autoridades, a trabajar para lograr la independencia real del Poder Judicial y la erradicación de la corrupción en todos los niveles, mediante acciones contundentes y ejemplares, y que “se eviten las parcializaciones, los paños tibios y las poses teatrales demagógicas en la aplicación de la justicia”.

Por igual, expresó su deseo que se enfrente con eficacia la tragedia de los feminicidios y que se desarrollen más programas de protección, orientación y apoyo a las familias y las mujeres abusadas.

“Deseamos, igualmente, que podamos salir vencedores en la lucha contra la violencia y la inseguridad ciudadana y en el enfrentamiento contra el serio problema del narcotráfico”, subrayó el obispo católico.

Con más de 30 años de servicio religioso

Jesús Castro Marte es un obispo católico dominicano, oriundo de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo por el papa Francisco, el 17 julio 202017. Además, es Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (1991) y Licenciado en Ciencias Religiosas por el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (1995).