Margarita Cedeño celebra logros familias Prosoli de Santiago

SANTIAGO.- La Vicepresidencia de la República junto a más de 500 representantes de las familias del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) de la región del Cibao, realizó este lunes su tradicional almuerzo navideño para celebrar los logros alcanzados por la principal herramienta de lucha contra la pobreza del Gobierno dominicano.

La colorida festividad realizada en el Gran Arena del Cibao estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, la directora general de Prosoli, Altagracia Suriel, y congregó a decenas de colaboradores de las instituciones adscritas al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (CGPS).

La Vicemandataria dijo a las familias participantes que en Prosoli tienen un aliado, que brinda oportunidades de progreso y avances para que sean protagonistas de sus propios destinos. Indicó que la iniciativa social continuará el próximo año contribuyendo a que cada miembro de hogar esté saludable, tenga su identificación al día, alcancen su desarrollo económico y sus hijos estén en la escuela.

“Me gusta servir, me gusta ser útil, y que bueno que puedo hacerlo a través de la coordinación de Gabinete de Políticas Sociales que me encargó el presidente Danilo Medina, a la verdad que es mucho trabajo, pero me gusta, cuando realizamos el trabajo que nos gusta, cuando hacemos la labor que nos apasiona, pues no la consideramos trabajo”, manifestó.

Acompañaron en la mesa principal a la Vicepresidenta el director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Héctor Medina; las damas Soraya Checo; Silvia Vela; Bernardette Hernández de Bermúdez; Juliana Ramia; Alejandrina de León y el padre Juan Morillo, párroco de la iglesia San Gerónimo de los Altos de Rafey.

Desde el 2012 a la fecha, a nivel nacional más de 890 mil familias en pobreza han recibido la transferencia monetaria condicionada Comer es Primero, mientras que más de 257 mil nuevos hogares fueron incorporados al programa en dicho período.

Asimismo, 116 mil 296 familias participantes con miembros en edad escolar y que cursan el nivel básico han recibido el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), mientras que otras 191 mil 273 con hijos que están en la secundaria se les otorga el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).

En subsidios focalizados, a través de Bonogas Hogar, Progresando con Solidaridad benefició a un millón 26 mil 297 familias y, a través del Bonoluz 448 mil 299 familias recibieron apoyo económico para el pago de la factura eléctrica.

En el componente de acompañamiento sociofamiliar

En tanto que fueron visitadas en promedio 826 mil 732 familias participantes, mediante el esquema de visitas domiciliarias que lleva a cabo el programa y 614 mil 615 miembros de hogares asistieron a las Escuelas de Familias. Las mismas recibieron orientaciones en temas de los siete componentes para el desarrollo integral.

Salud Integral

Unos 50 mil 352 adolescentes y jóvenes fueron integrados a las redes de prevención de embarazo, mediante la entrega y el uso de un simulador de bebé, a través del proyecto “Bebé, Piénsalo Bien!”. De igual manera, 218 familias acogen a 357 niños, niñas y adolescentes huérfanos de víctimas por feminicidios o violencia intrafamiliar y reciben acompañamiento para el sano desarrollo familiar.

Educación

Mientras que 622 mil 881 niños, adolescentes y jóvenes se benefician de las actividades recreativas y educativas que desarrolla la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD). También, 228 mil 102 participaron en el campamento Progresando en Valores, organizado en espacios de sus comunidades.

Seguridad Alimentaria, nutrición y generación de ingresos

Asimismo, el programa alcanzó 682 mil 904 egresados de carreras técnico-vocacionales de ciclo corto en alianza con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), a través de los 45 Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y 300 Espacios Formativos Locales. En cambio, 13 mil 247 jóvenes en pobreza extrema han egresado de la capacitación técnico- vocacional impartidas en el marco de Progresando Unidos en alianza con INFOTEP, con organizaciones comunitarias y empresas privadas.

En ese orden, siete mil 429 jóvenes concluyeron la fase lectiva y pasantía empresarial, egresados con paquete triple y 5, 818 graduados de emprendimiento, el 40 por ciento de los cuales ha conseguido trabajo o iniciado un micro negocio luego de participar en las capacitaciones que se imparten.

En tanto que 327 mil 833 jefes de hogares fueron vinculados a la producción agropecuaria de alimentos mediante la creación de huertos familiares, siembra de frutales y crianza de animales, en conjunto con el Ministerio de Agricultura. También, 482 familias integradas a la producción de hortalizas bajo Casa Sombra como alternativa para el cambio climático, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Las Unidades de Atención Primaria (UNAP), del Ministerio de Salud Pública, administraron micronutrientes en polvo Chispitas Solidarias o el suplemento alimenticio Progresina a 399 mil 16 embarazadas, niños y niñas, así como envejecientes en riesgo de desnutrición.

Han sido conformados tres mil 724 Grupos de Ahorro desde 2016, los cuales se componen de 18 mil 597 personas que actualmente se encuentran ahorrando, mientras que 65 mil 785 miembros de Prosoli han sido bancarizados con cuentas de ahorro y con acceso a microcréditos en coordinación con ADOPEM, ALNAP, BHD-LEÓN y ADEMI.

Además, mil 846 artesanas participantes del programa han sido capacitadas, y actualmente producen y comercializan sus productos a través de la marca Manos Dominicanas, la cual cuenta con 18 puntos de venta a nivel nacional. Asimismo, 138 Personas han sido capacitadas e integradas a la producción de artículos con Jacinto de Agua (Lilas) para generar ingresos. La marca ha participado cinco veces en las pasarelas de Dominicana Moda, en la que 150 mujeres participantes diseñan y producen prendas de vestir a través de la línea Cayena.

En cuanto al cuidado del medioambiente, 83 mil 385 familias han sembrado arboles de caoba a través del proyecto “Una sombra con valor dominicano”, para la reforestación del país y generación de ingresos a mediano plazo. Esta iniciativa se lleva a cabo junto al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

De igual manera, tres mil 972 viviendas vulnerables recibieron el cambio de piso de tierra por piso de cemento, lo que representa una mejora en su calidad de vida y salubridad de las familias en situación de vulnerabilidad.

Acceso a las TIC

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) cierran la brecha que evita a las personas conectar con el futuro para ejercer la ciudadanía digital, la inserción laboral y el emprendimiento sostenible. Mediante la oferta de servicios, los ciudadanos desarrollan competencias necesarias para convertirse en entes efectivos y productivos.

Los servicios de radio, estimulación temprana, biblioteca e integración comunitaria han sido aprovechados por los ciudadanos más de cinco millones 394 mil 144 veces. En tanto que un millón 539 mil 528 personas fueron capacitadas por medio de los proyectos de República Digital.

Cinco mil 380 personas han sido capacitadas usando la Plataforma Virtual de Aprendizaje, y mil 883 certificaciones internacionales de Certiport entre 2017 y 2019, a través de Microsoft Office Specialist y de IC3 Fundamentos del Computador y MTA fueron entregadas.

Además, cuatro mil 529 personas han sido capacitadas a través del programa formativo de Cisco Networking Academy. Otros 369 han sido capacitados a través del Programa de Formación de Oracle Corporation. De igual manera, Más de 65 mil niños y niñas se sumaron al movimiento mundial la Hora del Código, y 300 jóvenes dominicanos forman parte de la Escuela de Datos del Caribe.

Tres mil 100 familias de escasos recursos han participado en el Campamento Verano de los CTC y se han realizado seis ediciones del concurso para aplicaciones móviles Innovapp, con más de 10 desafíos sociales y dos emprendimientos financiados.

Además, seis egresados del programa de Acompañamiento de Incubación de Negocios, seis aplicaciones móviles y web desarrolladas y 18 emprendimientos premiados y cinco emprendimientos en programa de incubación de Innovapp-UNPHU, 35 nuevos CTC inaugurados, de estos hay 5 Centros Makers Spaces. En 2019 tenemos 104 CTC y siete Compumetros en funcionamiento.

Asimismo, 94 Radios Comunitarias funcionando, nueve mil 867 programas radiales producidos, mil 865 personas capacitadas, 169 expertos produjeron audios y recaudados más de dos millones 400 mil de pesos para colaborar con las comunidades en diferentes obras de bien social.