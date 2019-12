Vicepresidenta afirma decreto sobre seguridad alimentaria garantizará soberanía en el sector

Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, afirmó este martes que el decreto emitido por el presidente Danilo Medina donde declara el 2020 como el “Año de la consolidación de la Seguridad Alimentaria” es un paso para garantizar seguridad y la soberanía en este sector.

“Me alegra mucho que el Presidente @DaniloMedina haya decretado el 2020 como Año de la consolidación de la Seguridad Alimentaria. Es un buen paso para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, sin la cual no será posible el desarrollo humano y sostenible en el país” precisó Cedeño a través de su cuenta de Twitter.

El decreto 497-19, fue publicado ayer en la cuenta de Twitter de Roberto Rodríguez Marchena, vocero del gobierno.

El presidente Medina pidió a las instituciones públicas y privadas colaborar en la implementación de iniciativas y programas que fomenten la seguridad alimentaria. Este año que concluye fue declarado como el del Innovación y la Competitividad.

Dijo estar segura que esta declaratoria ha traído gran regocijo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa Mundial de Alimentos y a otros importantes aliados en esta lucha por la seguridad alimentaria en el país.

Sostuvo que millones de dominicanos están felices por la iniciativa.

“Es mucho lo que hemos avanzado, pero aún quedan pendientes otras metas importantes en ese campo. Desde hace años me he unido a esta importante causa, desde las distintas funciones que he ejercido, y como Embajadora de la @FAO”, reiteró.

El más reciente informe de la FAO indica que en la República Dominicana los niveles de hambre y pobreza han disminuido de forma consistente en los últimos años y que la pobreza nacional se ha reducido desde casi un 40% en el año 2003 a un 25.5% en 2018.