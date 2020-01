Por no trasladarlo no conocieron revisión coerción imputado caso César el Abusador

Por no ser trasladado hacia el Palacio de Justicia del Distrito Nacional fue imposible conocer la revisión de la medida de coerción a uno de los implicados en la red del supuesto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).

Ayer, el Cuatro Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal apoderado para conocer el caso, tuvo que aplazar la audiencia para el 17 de este mes, ya que Alan Bueno Alcéquiez (Alan Dólar) no fue trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, en San Cristóbal, y por lo tanto no pudo estar presente.

En octubre pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva que les fueron impuestos Bueno Alcéquiez.

El Ministerio Público afirma que el imputado a otras 18 personas, todas con distintas medidas de coerción, como miembro de la red criminal que presuntamente se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico, dirigida por César el Abusador.

El grupo es acusado de incurrir en actividades de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional a cargo del proceso judicial, le atribuyen al grupo la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.