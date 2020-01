Interrogantes con el futuro de Tom Brady

FOXBOROUGH, Massachusetts. Los New England Patriots quedaron eliminados de la postemporada; más rápido que en la última década.

Jamás pudieron detener al corredor de los Tennessee Titans, Derrick Henry, y su ofensiva tampoco pudo hacer las jugadas cuando se necesitan más; como sucedió de manera habitual durante la segunda mitad de la temporada.

Así, los Titans visitarán la próxima semana a los Baltimore Ravens en la ronda Divisional de postemporada en la Conferencia Americana.

Mientras, existe la posibilidad de que Tom Brady, para muchos el mejor quarterback en la historia de la NFL, haya salido del campo del Gillette Stadium por última vez equipado y con el uniforme de los Patriots, después de 20 temporadas y ganar seis campeonatos de Super Bowl.

“¿Quién sabe lo que nos depara el futuro?”, dijo Brady, al finalizar el partido que los Patriots perdieron 20-13 ante los Titans. “Amo a los Patriots. He sido muy bendecido, pero no sé lo que espera en el futuro, y no voy a tratar de predecirlo”.

Difícil otro título

Brady, de 42 años, también reconoció que era poco probable que vaya a retirarse y también que el tiempo se agota en sus aspiraciones de conseguir otro título.

“Me encanta jugar futbol (americano)”, señaló Brady. “No se cómo se ve (el futuro) hacia delante. Creo que a todos se nos está acabando el tiempo y las oportunidades cada año que pasa. No creo que soy el único en esa categoría”.

Desde que comenzó el partido de comodines en New England, la gran mayoría de aficionados nunca paró de corear ¡Brady, Brady, Brady!, como si tratarán de reafirmar que es el jugador más querido y el que más ha dado en la historia de la franquicia.

Es el quarterback que les ha dado 17 postemporadas en las últimas dos décadas. Brady jugó el sábado su partido número 41 de postemporada.

Minnesota venció a los New Orleans Saints

NEW ORLEANS. Kirk Cousins lanzó un pase de anotación a Kyle Rudolph en tiempo extra para conseguir su primera victoria de playoffs con los Minnesota Vikings al vencer 26-20 ayer a los New Orleans Saints. Cousins recibió apoyo de una defensiva que consiguió dos robos de balón y del corredor Dalvin Cook, quien terminó con 27 acarreos para 97 yardas y dos anotaciones.