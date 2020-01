La violencia machista vuelve a enlutar a SPM

San Pedro de Macorís vuelve a mancharse de sangre a causa de violencia machista, con la muerte de Franyelis Rosalía Frías De Paula, luego de que pareja sentimental, Jesús Domingo Núñez Medina, alias Johnny, la estrangulara con una soga, el pasado jueves.



La quinta mujer asesinada en lo que va del año 2020, a manos de la violencia machista, murió tras su verdugo tratar de evitar que ésta se fuera para Las Terrenas, provincia Samaná, donde residía su madre.

”Ella tenía planes de irse para Las Terrenas, y comenzaron a discutir. Él la estranguló con su niña de meses en brazos, y al parecer cuando perdió la fuerza dejó caer la niña, porque ella tiene un rasguño en la cabeza”, narró Nicoll Figueroa De Paula, prima de la víctima, quien no paró de pedir justicia por muerte de pariente.

De igual modo, moradores de sector Villa Faro, donde ocurrió el hecho, aseguraron que una hora antes de encontrar a la víctima, vieron a “Johnny” con la niña en brazos buscando donde dejarla para luego escapar, tras terminar con la vida de su pareja.

Los últimos minutos de vida de la joven, de 21 años, fueron desgarrador, quien al parecer tratando de zafarse de las manos violentas de su pareja, con su hija en brazos, recorrió la pequeña casa donde vivía junto a verdugo, para sobrevivir.

“Todo está regado, con los traste en el piso, y toda la ropa encima de la cama, parece que ella anduvo la casa entera tratando de sobrevivir. Él le daba muchísimo golpes, pero volvían y se arreglaban”, afirmó Iván Valdez, quien aclaró que ellos tenían poco tiempo de relación.

La comunidad que se encontraba consternada con esta tragedia, definieron al victimario, de 37 años, “como un hombre tranquilo de poco hablar, quien no se metía con nadie”. “Ese hombre casi no hablaba, ellos tenían mucho problemas, siempre se vivían matándose, incluso el una vez la sacó de la casa desnuda”, expresó una vecina, quien prefirió no ser identificada. Rosalía Frías dejó en la orfandad a una niña de 7 meses y un niño de 7 años, ambos de parejas anteriores.

Núñez fue apresado en Dajabón

Luego del suceso, Núñez Medina huyó refugiándose en la provincia de Dajabón, al noroeste del país. La Policía Nacional, a través de un comunicado de prensa, informó que agentes bajo el mando del teniente coronel William Batista Castillo, encargado del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), en esta provincia, apresaron al prófugo.

Al iniciarse el año 2020, tres hombres ultimaron a sus parejas en San José de Ocoa, Río San Juan, María Trinidad Sánchez, y Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Luego, un hombre mató a balazos a su ex-pareja y luego se suicidó en el municipio de Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez.

Últimos casos de feminicidios en SPM

San Pedro de Macorís, en los últimos meses han ocurrido varios feminicidios, que han generado indignación a la sociedad dominicana, sobre todo, por la implicación del sistema judicial, en los casos de Anibel González y Juana Domínguez, donde existía procesos judiciales contra los verdugos anteriormente. González murió de varios disparos por su expareja, Yasmil Oscar Fernández, quien se suicidó de la misma manera, mientras, Domínguez murió a golpes en manos de su pareja, Jhoan Rodríguez, quien está detenido.