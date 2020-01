Madre de Yanesy: el dolor que tengo es que me ayudó a buscar a la niña sabiendo que estaba muerta

La madre de la niña Yanesy, presuntamente ultimada y abusada por un menor de edad y un hombre de 31 años, mostró este lunes satisfacción por la medida preventiva de un año impuesta para Franklin Fernández Cruz, en “el 15 de Azua”.

Yannery Rodríguez está confiada en que los verdugos de su hija pagarán el crimen “tarde o temprano”.

“Pensaba que era una mujer, pero él no sabía que era una niña, que lo que tenía era cuatro añitos, comenzando a vivir estaba. Él no pensó el sufrimiento que mi hija tenía porque cuando ellos le hicieron el daño, ellos sabían que la niña llamaba, gritaba sin poderse defender”, expresó indignada la dama de 31 años.

Te recomendamos: Un año de prisión para hombre implicado en muerte de la niña Yanesy

Recordó la noche del sábado cuando su hija desapareció estaban todos en la casa viendo televisión. Negó las versión que ha circulada de que ella envió a la niña al colmado.

“La niña le cogió a tras a la grande, a la de 7 años, pero yo ni vi cuando la niña se movió (…) Yo le pregunté: ‘¿cuál de ustedes me cogió el dinero?, la niña me dijo ‘mami yo lo cogí, la devuelta está en el colmado’. Entonces le dije a la grande: Ginet hazme el favor, ve al colmado e investiga si la niña cogió el dinero (…) pero yo no me di cuenta cuando la niña se fue”, narró.

Criticó que la sociedad la juzgue y le quiera adjudicar la responsabilidad de lo que le sucedió a su hija, cuando “ninguna madre quiere un mal para sus hijos”.

“Si yo lo hubiese sabido desde un principio, yo no suelto a mi hija, yo no la había soltado (…) me han dejado con un dolor que ahora yo no quiero estar en mi casa porque cada vez que llego, lo primero que veo es fotos de la niña. Yo la oigo que ella me llama”, expresó entre lágrimas Yannery.

Agregó que la madre de Franklin sabe que él mató a la niña y ni así le dijo cuando ella fue a su casa a preguntar si su hija estaba ahí.

“El dolor que yo tengo es que ‘Guilli’ estaba aquí ayudando a buscar a mi hija. Ese es el dolor que tengo porque dime que ya mi hija está muerta, no me dejes así desesperada”, manifestó.