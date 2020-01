Los estudiantes que se observan en un vídeo profanando una tumba en Managuayabo, Santo Domingo Oeste, hicieron lo mismo con muchas otras más, de acuerdo a informaciones del encargado de seguridad del camposanto.

Juan Mercedes informó este lunes que aunque ya había cerrado, los niños, que aún vestían el uniforme de la escuela, entraron al cementerio de Hato Nuevo por el lado derecho que tiene una abertura.

“A la hora que lo hicieron yo no estaba aquí, porque ese día no había entierro, cuando hay entierro yo salgo a las 6 y pico pero cuando no hay yo me voy a mi casa… Yo cierro la puerta por allá y por aquí está abierta”, dijo.

Indicó que los menores de edad profanaron alrededor de 10 tumbas y que además, en una de los ataúdes le sacaron la cabeza al fallecido.

“Rompieron ese de ahí y le sacaron la cabeza, rompieron ahí, aquí, otro por allí, muchísimas, la tapa de arriba ellos tumbaron todo para abajo, lo desbarataron de ahí, yo llamé a mi jefa y le dije lo que estaba pasando”, expresó mientras señalizaba las tumbas profanadas.

“Son muchas que hay, ahí hay dos, allí hay tres”, reiteró.

Mercedes sostuvo que al día siguiente del hecho una vecina le mostró el vídeo y que ella misma fue quien colgó el audiovisual en las redes sociales.

“Pero el problema lo que llama a la prensa fue una vecina de aquí, ella tenía que llamarnos a nosotros también que soy seguridad del cementerio para saber lo que estaba pasando, ella sube el vídeo y ya”, agregó.

Asimismo, indicó que esta práctica es recurrente en el cementerio e informó que hace tres años sucedió lo mismo con otra tumba.

Al lugar se presentaron familiares de personas que están sepultadas allí para investigar si una de las tumbas profanadas fueron de la sus parientes.