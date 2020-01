Gabriela Attías: “Soy Gaia desde que me levanto hasta que me acuesto”

En 2014 comenzó a confeccionar a mano prendas de vestir típicas de Venezuela y a emprender junto a su familia un negocio para mostrar en RD el folclor de ese país

El arte atrapó a la psicóloga Gabriela Alejandra Attías Tosta, quien desde el 2014 decidió dedicarse a confeccionar a mano prendas de vestir típicas de Venezuela y emprender junto a su familia un negocio que mostrara el folclor venezolano, parte de sus orígenes. “En el 2014 mi hermana mayor (Karla Tosta) me trajo la idea de lo que hoy es mi negocio, y es gracias a ella y su poder de convencimiento que decidí aunque sea probar a ver qué tal me iba. Al ver que estaba disfrutando lo que hacía y me estaba dando frutos, seguí desarrollándome y concentrándome en mi negocio”, narró al elCaribe.

La joven dominico-venezolana, de 28 años, bautizó su creación como Gaia, nombre con el cual se ha dado a conocer, porque representa la naturaleza basada en productos artesanales eco-friendly, es decir, mercancías que no son tóxicas para el medio ambiente de origen ético y comercio justo.

Gaia no solo ha cambiado la vida de su creadora, sino también la de toda su familia, la que ha decidió involucrarse en el negocio y ser constructora peldaño a peldaño del éxito alcanzado por esta emprendedora.

“Ha afectado de manera positiva ya que toda mi familia en Venezuela ha estado involucrada en el negocio de una forma u otra. Allá se encargan de hacer el control de calidad y los envíos para acá. Ahora que tengo el website y una nueva línea de carteras Vegan Leather, mi mamá, en Los Ángeles, es la encargada del inventario allá y de hacer los envíos de las órdenes online. Todos mis familiares cercanos han aportado de una manera u otra, y sin ellos no estaría donde estoy”, dijo.

El éxito que ha alcanzado esta pequeña empresaria ha rebasado las fronteras hasta el punto que su red ha llegado a lugares remotos gracias a la magia de la de las redes sociales.

Entre sus principales clientes están figuras del arte y la televisión como comunicadoras, actrices y cantantes.

Londres, Dubai, Filipinas, varios estados de Estados Unidos, Perú, España y México, han sido invadidos por Gaia, accesorios sutiles, sencillos pero de gran calidad creativa y enorme lucidez.

Con un estilo vanguardista en el mercado nacional, Gabriela fue la primera en traer las alpargatas con pompones al país y comenzar una moda bastante popular.

Un trabajo que tiene hora de inicio pero no tiempo de caducidad, porque para Gabriela la imaginación y el amor por sus diseños no es cosa de 24 horas.

“No te puedo decir que le dedico un cierto número de horas, ya que soy Gaia desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que abro los ojos hasta cerrarlos estoy respondiendo mensajes, atendiendo clientas, confeccionando productos a mano, atendiendo la página web... no es un trabajo de 9 a 5, es un trabajo 24/7”, expresó llena de satisfacción y alegría.

Gabriela inició su micro empresa con 24 alpargatas en una pequeña habitación de su casa.

Diseños básicos, simples, elegantes, coloridos, llamativos, atrevidos y extravagantes, cada uno impregnados en piezas como sombreros, zapatillas, carteras, trajes de baños, aretes, alpargatas artesanales, atrapa sueños, lencerías, entre otros.

Con alpargatas sostenibles y ecológicas completamente hechas a mano de fibras naturales, Gabriela lucha por un comercio justo en contra de la pobreza.

Desde agosto 2014, Gaia Room ha desarrollado un concepto único y llamativo que se ha convertido en un accesorio indispensable para el clima cálido.

Gaia Room es una opción alternativa de vestir diferente y a la moda, donde Gabriela promete a sus clientes un trato especial y personalizado en cada una de sus compras. “Aquí vivirán una experiencia única al momento de hacer sus compras”, manifestó.

Los colores llamativos que caracterizan las creaciones de Gabriela, ofrecen un sinnúmero de combinaciones vibrantes y originales que garantizan transformar cualquier look.

Gabriela puede ser contactada a través de las redes sociales como @gaiaroom, y vía Whatsapp al teléfono 849-352-8495.

Para adquirir sus productos pueden visitar al showroom, ubicado en Los Cacicazgos.