Margarita:"Gracias al señor todo salió bien y ya estoy de vuelta en casita"

Santo Domingo. -La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, agradeció este sábado a todas las muestras de cariño que le manifestaron, tras ser operada de emergencia el día de ayer.

A Cedeño se le realizó un proceso de apendicetomía laparoscópica que inicio a las 7:630 de la mañana, en una cirugía que se tomó alrededor de 45 minutos, hecha por los doctores Luis Betances, Gustavo Rojas y Fernando Contreras del Centro Medico de Medicina Avanzada (Cedimat).

“Muchísimas gracias por todo el cariño que me han manifestado, que me han expresado y ya estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias al señor todo salió bien y ya estoy de vuelta en casita, muy feliz y contenta y dentro de poco reintegrada a mis labores rutinarias, de mi trabajo y de mi política... Gracias por todo el cariño que me tienen, es recíproco. Sus oraciones también hicieron que todo saliera perfecto, en orden divino. Gracias”, manifestó de buen ánimo la funcionaria en un video a través de su cuenta de Twitter.