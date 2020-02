La abogada de Marlin Martínez, Ingrid Hidalgo, denunció que no le permiten la entrada a la audiencia de su defendida, alegando que es orden de la seguridad de los azules de la Suprema Corte de Justicia.

“Que está pasando no sé, no me lo explico. En el caso de Marlin Martínez no me dejan pasar a la sala de audiencia y me dice en mi cara que es por seguridad de los azules de la Suprema Corte de Justicia”

Este martes se conoce un recurso de casación incoado por el Ministerio Público.

El organismo solicitó ayer que se declare nula la sentencia de dos años de prisión impuesta a Martínez y que en su defecto sea condena a 20 años de prisión por su supuesta complicidad en el asesinato de Emely Peguero.